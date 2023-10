Ven continuidad de Nahle con designación de Miguel Ángel Maciel Torres en SENER

“Considero que su designación es muy favorable para darle continuidad a los proyectos en materia de petrolíferos que la SENER, sobre todo en la parte relacionada a combustibles", comentó Roberto Díaz de León, ex presidente de Onexpo Nacional. [Fotografía. Especial]

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Miguel Ángel Maciel Torres como secretario de Energía, en sustitución de Rocío Nahle, quien buscará la gubernatura de Veracruz en 2024.

Miguel Ángel Maciel Torres fungía como subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, es ingeniero por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en Ingeniería Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Miriam Grunstein, directora y fundadora de Brilliant Energy, consideró que Miguel Ángel Maciel fue un movimiento natural y predecible, ya que es una figura reconocida en el sector de hidrocarburos.

“Raro me hubiera parecido que eligieran a otra persona como a Raquel Buenrostro, no me sorprendió su designación, ya que solo les dará seguimiento a los temas prioritarios del sexenio, como el desarrollo de la refinería Olmeca”, indicó.

La especialista no visualiza grandes cambios en el sector durante el resto del sexenio, “podría ser un año muerto. Si los jugadores del sector energético esperan grandes cambios, que esperen sentados, a lo mucho, el único evento relevante sería si Estados Unidos y Canadá deciden abrir un panel con respecto al T-MEC, pero nadamás”, subrayó.

Para Roberto Díaz de León, ex presidente de Onexpo Nacional, le congratuló la designación de Maciel Torres, ya que cuenta con capacidad probada en PEMEX y en la SENER.

“Considero que su designación es muy favorable para darle continuidad a los proyectos en materia de petrolíferos que la SENER, sobre todo en la parte relacionada a combustibles, su producción, importación, almacenamiento, distribución, transporte y expendio de gasolinas y diésel”, dijo.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), opinó que solo se verá un cambio de timón, pero no de rumbo en la política energética.

“No veo que en los próximos meses se abra la importación de combustibles o se detonen proyectos que llevan tiempo detenidos, las expectativas de los participantes del sector energético ya están sobre quién encabece la próxima administración a partir de 2025″, puntualizó.

Asimismo, las petroleras privadas agradecieron la gestión de Rocío Nahle al frente de SENER, y esperan que, bajo el mando de Maciel Torres, puedan seguir trabajando en conjunto para generar beneficios para los mexicanos, indicó Andrés Brügmann, presidente de AMEXHI.