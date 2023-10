¿Raquel Buenrostro ‘se mudará’ de la Secretaría de Economía a la de Energía? Esto respondió

Tras clausurar la Primera Convención Nacional por la Agenda 2030, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro negó los rumores de que vaya a salir de la dependencia federal para ocupar el puesto que dejará Rocío Nahle, quien es titular de la Secretaría de Energía y buscará competir por Veracruz en las elecciones 2024.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó recientemente que la próxima semana dará a conocer el nombre de la persona que sustituya a Rocío Nahle como titular de la Secretaría de Energía (SENER), y el nombre de Raquel Buenrostro figuró entre los posibles candidatos.

”No, yo estoy muy a gusto en la Secretaría de Economía y menos que el presidente disponga otra cosa, pero mientras no diga nada el presidente, nosotros estamos comprometidos en Economía trabajando fuerte”, dijo la titular de Economía a reporteros.

En este sentido, enfatizó que la decisión última siempre la tiene el presidente y “yo no he sido notificada por el presidente de cambiarme de posición”, aclaró.

¿Quién sustituirá a Rocío Nahle?

Mientras AMLO se decide por una persona que pueda ocupar el cargo como titular de la Secretaría de Energía, para cuando salga Nahle, algunas personas han sido mencionadas como posibles candidatas a este puesto.

Uno de ellos es Miguel Ángel Maciel Torres, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener.

Otra candidata podría ser Paola Elizabeth López Chávez, comisionada en la presidencia del Consejo de Administración de Pemex.

Entre los posibles sucesores también suena el nombre de Abraham David Alipi Mena, quien es el actual director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Otro nombre mencionado ha sido el de Rocío Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República.

Finalmente, el último candidato posible sería Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Buenrostro destaca medidas no ortodoxas aplicadas por México durante crisis por COVID

En la Primera Convención Nacional por la Agenda 2030, la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro Sánchez, resaltó las políticas económicas poco convencionales adoptadas por el gobierno mexicano para enfrentar la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 en 2020.

Estas medidas, afirmó, han llevado al país a experimentar tasas de crecimiento superiores a las de la mayoría de los países del G20.

En su discurso, Buenrostro dijo que las múltiples crisis que han azotado al mundo en los últimos años, desde la pandemia hasta los conflictos políticos y guerras, han requerido respuestas creativas y no ortodoxas por parte de las naciones. En este contexto, comentó que México ha destacado por su enfoque singular, el cual ha sido reconocido incluso por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus informes

.”Es la diferencia que hace este gobierno. Nosotros hemos aplicado políticas no ortodoxas, mientras todo mundo decía que se había que endeudar o dar incentivos fiscales para que las empresas no sufrieran, pues nosotros no dimos incentivos fiscales, se mantuvo la recaudación, se aumentaron los programas sociales, se mantuvo el consumo interno”, dijo la titular de Economía.

Según Buenrostro, estas decisiones han permitido a México mantener un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que supera el promedio de los países del G20 y lo coloca entre los más destacados en términos de crecimiento económico. ”Estamos por encima de todos nuestros países aliados en términos de crecimiento económico”, subrayó.

La secretaria de Economía enfatizó que, a pesar de las críticas y los desafíos, el enfoque no convencional del Gobierno mexicano ha demostrado ser efectivo para preservar la estabilidad económica y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Además, destacó que estas políticas se alinean con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un compromiso global que busca abordar los desafíos socioeconómicos y ambientales en el horizonte de la próxima década.