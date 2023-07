¡Cuidado con el ‘billete’ de tu colchón!: No reportarlo al SAT podría considerarse delito

Si una persona tiene fuertes volúmenes de dinero en efectivo en casa y las autoridades descubren que no los reportó al SAT, podría ser acusado de lavado de dinero, si no logra acreditar el origen, y además puede incurrir en defraudación fiscal, si no declaró ante la dependencia el ingreso de esos recursos, afirmó Abimael Zavala.

El integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y socio director de Zavala Abogados detalló en entrevista que ambos delitos se persiguen de forma simultánea.

La ley no específica a partir de qué monto sería considerado lavado de dinero o evasión, pero se entiende que si alguien en casa tiene unos 20 mil o 50 mil en efectivo no sería un monto considerado como sospechoso, comparado con un monto de dos o tres millones de pesos.

Las multas por no declarar los ingresos de dinero en efectivo pueden ir desde 10 mil y hasta 100 mil pesos. Más el pago del impuesto por ese dinero no declarado, cuya tasa máxima de ISR es de 35 por ciento.

Añadió que si una persona va a comprar una casa está autorizado pagar hasta 832 mil 513 pesos en efectivo y el resto por algún medio de transferencia o cheques y algún otro medio bancarizado.

En la compra de autos solo se puede pagar en efectivo hasta 333 mil pesos, la agencia no te dejaría comprar en efectivo por un monto mayor.

“Tienen prohibido, vendértelo; si la persona llega a la agencia de autos de Honda y dice quiero un Civic del año y aquí traigo los 600 mil pesos no te lo pueden vender así, porque si te lo aceptaran entonces la responsabilidad sería de la agencia de autos, obviamente también del comprador, como expiden un CFDI de la factura del automóvil, el SAT inmediatamente se daría cuenta porque ahí tienen que poner medios cómo se pagó y van a poner que fue en efectivo.

Y en caso de arrendamiento de autos e inmuebles también está limitado hasta 333 mil.

Referente a los depósitos en efectivo en una cuenta de banco, Abimal expuso que todos los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos la institución financiera se los reporta al SAT, para que la autoridad decida si lo considera conveniente mandarle una carta invitación para que la persona le acredite y le diga a la autoridad de dónde vienen esos recursos.

Precisó que los que son fiscalizables son todos los depósitos en efectivo superiores a los 15 mil pesos, pero si son transferencias no tienen problemas, el problema está en el efectivo por más de 15 mil pesos al mes.