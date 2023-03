Peso mexicano ‘florece’ en marzo; analistas prevén más fortaleza

El peso se ubicó el viernes pasado en su mejor nivel desde septiembre del 2017, por debajo de las 18.0 unidades, impulsado por un mayor apetito por el riesgo, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos y la expectativa de mayores flujos de inversión al país, factores que podrían propiciar una mayor apreciación hacia delante.

En su quinta jornada consecutiva de ganancias, el tipo de cambio finalizó en los 17.9709 pesos, de acuerdo con los registros del Banco de México (Banxico), con lo que reportó una apreciación semanal de 2.33 por ciento o 42.89 centavos. En lo que va del año presenta una ganancia de 7.88 por ciento, con lo que encabeza la lista de divisas emergentes más apreciadas este 2023.

Jacobo Rodríguez, director de análisis económico en Black WallStreet, indicó que uno de los factores más importantes en la apreciación del peso ha sido el diferencial de tasas de interés, ya que el hecho de que el país tenga réditos más altos en comparación de otras naciones genera que los inversionistas estén buscando alternativas de inversión aquí en México.

Añadió que otros factores clave han sido las exportaciones y los flujos de remesas e ingresos de divisas por turismo.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que la fortaleza del peso frente al dólar se explica en parte porque México está siendo reconocido por los inversionistas que disponen de bolsas profundas para invertir en valores y el país está siendo elegido como destino de inversión.

“La paridad está respondiendo a esa postura de los inversionistas, al mismo tiempo responde al diferencial de tasas de interés (entre México y Estados Unidos), y esto es más una respuesta de corto plazo”, recalcó. Agregó que al mismo tiempo responde a expectativas o señales sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

Sin embargo, Ramírez de la O, declinó hablar de algún riesgo de una afectación en la economía por la fortaleza del peso.

“Sobre el tipo de cambio, las autoridades hacen bien en no estar hablando, porque en Hacienda no podemos hacerlo, para no influir en la construcción de expectativas con este indicador”, aclaró.

Ven más fortaleza

Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, explicó que, “el nivel técnico de los 18 pesos era importante y aunque lo perforó, lo hizo de manera débil, aun así, el próximo nivel a considerar va a ser el de los 17.93 .. y de continuar la apreciación el siguiente nivel se encontraría en las 17.70 unidades”.

“Me parece que ante los resultados que estamos siguiendo sobre la actividad económica y mientras no se presente algún choque externo, creo que la posibilidad de que el tipo de cambio se continúe apreciando sigue siendo alta”, agregó la especialista.

Alain Jaimes, analista bursátil y económico de Signum Research, coincidió en que, “el actual apetito por riesgo ante una economía estadounidense que no deja de mostrar fortaleza, ha llevado al peso mexicano a romper la barrera de las 18 unidades y mientras ese panorama económico no cambie es muy probable que la moneda doméstica siga mostrando fortaleza”.

“Además, si el Banco de México continúa con tonos restrictivos y se siga alimentando la expectativa de mayores inversiones extranjeras hacia México, el peso se seguirá mostrando apreciado”, añadió el especialista.

Compran dólar en menos de 17

En bancos y casas de bolsa el precio del dólar también ha disminuido y

se ubicó en 17.42 pesos a la compra y en 18.44 pesos a la venta, de acuerdo con Citibanamex.

No obstante, algunas instituciones bancarias pusieron el billete verde a la compra el viernes en 16.20 pesos, como fue el caso de Scotiabank, el precio más barato para el público, y el más caro corresponde a Inbursa, con 17.80 pesos.

A la venta, el menor precio fue de BBVA con 18.25 pesos, y el más elevado fue en Scotiabank, con 19.30 pesos.

Al cierre del año anterior el precio del billete verde se vendió en 19.95 pesos, por lo que en el año su precio acumula una caída de 1.51 pesos.