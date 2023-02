Avizoran más alzas de tasas en EU por fortaleza laboral

El mercado laboral de Estados Unidos mostró solidez durante enero, con la creación de puestos de trabajo muy por encima de las expectativas, lo que sorprendió al mercado; para los analistas, es una situación que le permite al Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) seguir elevando la tasa de interés de referencia.

En el primer mes de este año se crearon 517 mil puestos de trabajo, superando con crecen los 175 mil esperados por el mercado, de acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés). Además, la tasa de desempleo se ubicó en su nivel más bajo desde 1969, en 3.4 por ciento.

Actualmente, la tasa de referencia de la Fed se ubica en un rango de 4.50 a 4.75 por ciento y para la decisión del 22 de marzo la expectativa del mercado apunta a un incremento de 25 puntos base para situarla entre 4.75 y 5.00 por ciento, y también se espera un incremento similar para el 3 de mayo, de acuerdo a las cifras del Chicago Mercantile Exchange (CME).

(Especial)

Más incrementos

Bob Schwartz, economista de Oxford Economics, destacó que el informe laboral sorprendió a los mercados y arrojó un balde de agua fría a las expectativas de que la Fed se alejará de su política restrictiva en el corto plazo.

“Sospechamos que la Fed considera que la sólida creación de puestos de trabajo es una prueba de que se necesitarán más alzas en las tasas para evitar la aceleración de las ganancias salariales, que todavía percibe como una amenaza clave para la estabilidad de precios”, indicó.

“Los sólidos datos de empleo y salarios de enero probablemente mantendrán a la Fed en un estado de línea restrictiva, con el fin de endurecer las condiciones monetarias para ayudar a combatir la inflación, que se mantiene muy por encima del objetivo del 2 por ciento”, coincidió Michael Zarembski, director de Charles Swab.

Katia Goya, directora de economía internacional de Banorte, señaló que las cifras del mercado laboral confirman que se mantiene muy sólido y apunta a que la temida recesión en el 2023 será solo moderada y de corta duración.

“En nuestra opinión, esto no detendrá al Fed de continuar con alzas más moderadas en las tasas para poder evaluar los efectos acumulados del ciclo restrictivo. Sin embargo, refuerza la idea de que la tasa terminal tendrá que ser mayor de lo que habían estimado previamente, en línea con los ajustes que mostró el dot plot en diciembre”.

Para Morgan Stanley, el informe de empleo, sorprendentemente fuerte, revela que el mercado no muestra signos claros de enfriamiento, lo que impulsará otra alza en la tasa de la Fed para marzo. “Con 517 mil empleos no agrícolas añadidos en enero, 300 mil más que las previsiones de consenso, Morgan Stanley Research cree que la Fed aumentará las tasas de interés otro 0.25 por ciento en marzo, pero eso podría no ser suficiente para enfriar a una economía al alza si los empleos siguen avanzando”, apuntó la firma.

Marcos Arias, analista de Monex, subrayó que, si bien son buenas noticias para la economía, el estado del mercado laboral seguirá siendo fuente de presiones de demanda que podrían inhibir el regreso sostenible de la inflación al objetivo de 2 por ciento.

“Lo más probable es que el reporte de hoy tenga un peso significativo en la decisión del 22 de marzo y se reducen las probabilidades de que se declare el fin del proceso de apretamiento”, refirió Arias.

Salarios se demoran

Una de las señales a las que el mercado está atento es a la evolución salarial, que en el primer mes del año tuvo un aumento de 10 centavos o 0.3 por ciento mensual, a 33.03 dólares, señala el reporte del Departamento del Trabajo de EU.

Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico de CIBanco, dijo que es importante que los salarios se sigan moderando, pues ayuda a pensar que la inflación puede seguir bajando.

“También refleja que la política monetaria no está enfriando a la economía norteamericana, lo cual pone un freno a la especulación del mercado sobre que la Fed esté por terminar su ciclo de aumentos a la tasa de interés”, dijo Gordillo a El Financiero Bloomberg.