Joe Biden México 2023: IP ‘urge’ a AMLO resolver diferencias del T-MEC

En la antesala de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el sector privado de México, Estados Unidos y Canadá instó a los tres gobiernos a que resuelvan las diferencias que existen bajo el marco del tratado comercial entre los tres países (T-MEC).

A través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, el sector empresarial pidió que se trabaje en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos.

La carta, que está firmada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la U.S Chamber of Commerce, así como el Business Council of Canada, también pide a los gobiernos a negociar otros retos que se avecinan como la posible prohibición de México al maíz modificado genéticamente.

“Nuestra resiliencia compartida, crecimiento económico y creación de empleo, así como la calidad de vida de nuestras sociedades, dependen de continuar con la toma de acciones estratégicas en favor de Norteamérica”, indicaron los empresarios en la misiva.

Sobre el sector energético, en el que Estados Unidos y Canadá interpusieron quejas contra México en julio pasado, señalaron que la capacidad de Norteamérica para competir con el resto del mundo dependerá en gran medida de la seguridad energética regional.

“Es fundamental que nuestros gobiernos trabajen juntos en desarrollar estrategias que refuercen el Estado de derecho, aseguren certidumbre para los negocios y se adhieran a mejores prácticas globales de transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y el debido proceso”, señalaron las cúpulas empresariales.

Reunión retadora

La cumbre, que se llevará a cabo este 9 y 10 de enero en la Ciudad de México, tendrá altas expectativas en temas de comercio, seguridad y cambio climático, destacaron expertos.

Jorge Molina, consultor en comercio internacional, señaló que por mucho la cumbre será la más retadora de estas reuniones debido a la enorme posibilidad de que Estados Unidos y México caigan en recesión en este año, el altísimo nivel de migración ilegal que fluye hacia los Estados Unidos, y el creciente flujo de fentanilo mexicano hacia ese país.

“Hay tres temas clave para Biden en esta reunión, de los que tiene que lograr entregables en cada uno: el cambio climático, la migración y el flujo y control de las drogas. Sin embargo, la frivolidad de López Obrador y su falta de atención y entendimiento de los temas internacionales, hacen que los resultados esperados sean bajos”, aseguró el especialista.

Para Canadá, está el tema del respeto a la inversión en México y la aplicación transparente de las leyes en México. Con Estados Unidos, el nivel de comunicación entre Trudeau y Biden es mucho mejor que con Obrador, por lo que es posible que hagan anuncios de tipo bilateral, agregó.

En el tema de energía, Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del Instituto de las Américas, espera noticias y actualizaciones en cuanto al Global Methane Pledge, y los planes concretos de México, y particularmente Pemex, para implementar un plan verdadero de reducir emisiones de metano del sector de hidrocarburos.

“Encima de todo en el sector energético espero alguna actualización del progreso para resolver la disputa sobre energía del T-MEC”, dijo.

Por su parte, Molina aseguró que los presidentes pueden reportar algún avance en el caso de energía, pero es prácticamente imposible que se diera un anuncio definitivo sin haber incluido al Congreso de EU. Además, la representante comercial Katherine Tai no estará presente.