¡Agárrense, licenciados! Prevén que sueldos de profesionistas no aumenten más que la inflación

En un contexto con una inflación que ha alcanzado niveles no vistos, el salario es la mayor preocupación de los trabajadores. (Bloomberg)

El efecto de la inflación ubica al salario como la mayor preocupación de los trabajadores y su principal motivación para cambiar de empleo, por lo que seis de cada 10 organizaciones consideran incrementos de sueldos para sus empleados en 2023, según la firma de reclutamiento especializado PageGroup.

Sin embargo, más de la mitad de los empleadores ajustará sueldos a los profesionales en entre uno y 6 por ciento, por debajo de la inflación que alcanza el 8.7 por ciento.

“La relevancia de la remuneración no pasa desapercibida en las organizaciones. Para casi seis de cada 10 de ellas, el salario es un aspecto importante para mejorar las condiciones de los colaboradores.

“Es así como el 66 por ciento de los empleadores encuestados proyecta aumentar el sueldo de sus empleados en 2023. No obstante, es posible que los incrementos salariales no alcancen a cubrir el índice de la inflación, ya que el 59 por ciento de los empleadores se plantea efectuar aumentos de entre el 1 y el 6 por ciento”, señala el estudio “Salario, flexibilidad e igualdad, motivadores del talento en 2023″.

El 2023 será un año de retos relacionados con el salario base y emocional, luego de dos años marcados por la acelerada digitalización, el auge del bienestar integral del talento y la rápida adaptación a los cambios del mercado, advierte la firma internacional de reclutamiento especializado.

En un contexto con un poder adquisitivo cada vez menor y una inflación que ha alcanzado niveles no vistos en más de dos décadas en México, el salario es la mayor preocupación de los trabajadores.

En la investigación, cuatro de cada 10 personas encuestadas aseguraron que no reciben una remuneración justa por su trabajo. Este porcentaje tiene una correlación directa con la cantidad de colaboradores que se encuentran en búsqueda pasiva de empleo. El 53 por ciento está abierto a las oportunidades que lleguen y el 28 por ciento está buscando activamente ofertas laborales.

Al momento de valorar si las remuneraciones son justas o no, el talento evalúa la cantidad de tiempo que dedica a su trabajo. El 61 por ciento declaró que trabaja más de 8 horas, una tercera parte no suele respetar sus horarios de comida y un 45 por ciento no respeta su horario de salida.

Es el exceso de trabajo la principal causa de estrés y la percepción de que la remuneración no corresponde a las exigencias del puesto. Tres de cada 10 personas afirman padecer un nivel alto de estrés cotidiano en el trabajo y un 65 por ciento afirma sentir un estresa moderado y solo una tercera parte manifiesta sentir un apoyo activo por parte de su organización.

La sección de salarios se basa en entrevistas realizadas en los últimos 12 meses a más de 95 mil profesionales, así́ como en la información recabada a través de su red de contactos y clientes de empresas nacionales e internacionales, pequeñas, medianas y grandes.