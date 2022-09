¿Le debes al SAT? Ramírez de la O advierte que Hacienda no perdonará ningún adeudo fiscal

Rogelio Ramírez de la O señaló que el fisco no va a perdonar ningún crédito fiscal. (Rogeio Ramírez de la O vía Twitter)

El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O afirmó que no se ha agotado la beta para la recaudación adicional de impuestos provenientes de adeudos de los contribuyentes, al tiempo que advirtió que el fisco no va a perdonar ningún crédito fiscal.

“Nosotros estamos aplicando la ley, ayer (martes 27 de septiembre) el presidente se refirió a créditos fiscales pendientes de cobro por más de 100 mil millones de pesos; es cierto que de inicio el SAT recortó la fruta que cae bajo el árbol, que son los créditos fiscales que eran más fáciles de cobrar, pero quedan muchos otros que no son de tan difícil de cobro”, enfatizó.

Al comparecer ante el pleno del Senado, para detallar el Paquete Económico de 2023, Ramírez de la O explicó que los adeudos fiscales pendientes de cobro requieren un poco más de proceso, casi ya todos están en litigio o arbitraje.

“Pero no vamos a quitar el dedo del renglón, porque tenemos todo el derecho de hacer estos reclamos de créditos fiscales.

“Tenemos la entereza de que aquí no hay espacio para perdonar pagos porque está prohibido en la constitución y porque el presidente tiene total confianza de que todo el equipo (del SAT) no está en combinación con intereses que no sean los del gobierno”, abundó.

“Por eso es que creemos que no está agotado el cobro de los créditos fiscales”, recalcó.

Críticas a Ramírez de la O por filas en el SAT

El senador Víctor Oswaldo Fuentes solicitó al secretario de Hacienda y su equipo pedir disculpas a todos los contribuyentes por las largas filas que deben hacer para ser atendidos por el SAT para hacer sus trámites.

Ramírez de la O contestó que “el SAT está comprometido para agotar todo el rezago en 3 meses y eso es algo que me comunicó directamente la jefa del SAT, Raquel Buenrostro”.

Comentó que las atenciones del SAT ya están en el mismo número de antes de la pandemia.

“Traíamos en rezago en junio de 1.8 millones de citas y ese rezago se acumuló en la pandemia y por la necesidad de acoplar nuevos equipos con los existentes”, refirió.