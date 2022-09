AMLO recibe lista de empresas nacionales y extranjeras rezagadas en pago de impuestos

La directora del SAT, Raquel Buenrostro y el director de la Administración General de Grandes Contribuyentes le entregaron este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador una lista de empresas nacionales y extranjeras rezagadas en el pago de impuestos.

Así lo dio a conocer este miércoles el jefe del Ejecutivo, quien adelantó además que se hará una revisión de los casos la próxima semana.

La lista contiene entre 20 a 30 empresas nacionales y extranjeras que adeudan un total aproximado de 10 mil millones de pesos.

“En algunos casos es porque no se han terminado auditorías, no se les ha notificado pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, y hasta ahora vamos bien”, detalló el presidente y reiteró la importancia del cobro de impuestos dentro del presupuesto del gobierno.

“Ya van a pagar todos”, aseguró.

Hasta el 27 de septiembre, los ingresos tributarios alcanzaron in monto de 2 millones 898 mil 471 millones de pesos, cifra que, si se tiene en cuenta la inflación, se encuentra 0.3 por ciento debajo de lo observado en el mismo periodo del 2021.

En la #mañanera, el presidente @lopezobrador_ dijo que el SAT le entregó una lista en la que están 20 o 30 empresas nacionales y extranjeras que adeudan 10 mil mdp en impuestos; adelantó que la próxima semana se reunirá con Raquel Buenrostro. pic.twitter.com/m3bhjDOERL — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 28, 2022

AMLO busca acuerdo con TV Azteca en adeudo de impuestos

López Obrador precisó que la lista no incluye el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que tiene TV azteca con el SAT.

Tras ser cuestionado sobre los amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que siguen retrasando este pago, el mandatario aseguró que se busca conciliar con la empresa sin imponerle lo por obligación le corresponde.

“Lo de Salinas Pliego ya se está trabajando, se está buscando un acuerdo, toda una revisión general, ya hay juicios que son cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió sin embargo hay otros y lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo sino buscando la conciliación”, dijo.

Obrador aseguró que el gobierno ha adoptado esta estrategia de conciliación no solo con TV Azteca sino con otras grandes empresas y bancos.