Fed, ‘dispuesta’ a soportar una recesión económica para lograr contener la inflación

Los funcionarios de la Reserva Federal dieron su señal más clara hasta el momento de que están dispuestos a tolerar una recesión como compensación necesaria para recuperar el control de la inflación.

Los formuladores de políticas, criticados por llegar demasiado tarde para darse cuenta de la magnitud del problema de la inflación en Estados Unidos, se están moviendo agresivamente para ponerse al día. Subieron las tasas de interés en 75 puntos básicos el miércoles por tercera vez consecutiva y pronosticaron 1.25 puntos porcentuales más de ajuste antes de fin de año.

Eso fue más agresivo de lo esperado por los economistas. Además, los funcionarios recortaron las proyecciones de crecimiento, elevaron su perspectiva de desempleo y el presidente Jerome Powell habló repetidamente de la dolorosa desaceleración que se necesita para frenar las presiones de los precios que se encuentran en los niveles más altos desde la década de 1980.

“La admisión de Powell de que habrá un crecimiento por debajo de la tendencia durante un periodo debería traducirse como el lenguaje del banco central para ‘recesión’”, dijo Seema Shah de Principal Global Investors. “Los tiempos se van a poner más difíciles a partir de aquí”.

Para ser claros, los funcionarios de la Fed no están proyectando explícitamente una recesión. Pero la retórica de Powell acerca de que los aumentos de tasas probablemente causen dolor a los trabajadores y las empresas se ha vuelto cada vez más aguda en los últimos meses.

El miércoles, en su conferencia de prensa posterior a la reunión, Powell dijo que un aterrizaje suave con solo un pequeño aumento en el desempleo sería “muy desafiante”.

“Nadie sabe si este proceso conducirá a una recesión o, de ser así, cuán significativa sería esa recesión”, dijo Powell a los periodistas después de que los funcionarios elevaran el rango objetivo para su tasa de referencia del 3 al 3.25 por ciento.

“Es probable que las posibilidades de un aterrizaje suave disminuyan en la medida en que la política deba ser más restrictiva o restrictiva por más tiempo. No obstante, estamos comprometidos a que la inflación vuelva a bajar al 2 por ciento”, dijo.

Esa evaluación sobria contrasta fuertemente con la de hace seis meses, cuando los funcionarios de la Fed comenzaron a subir las tasas desde casi cero y señalaron la fortaleza de la economía como algo positivo, algo que protegería a las personas de sentir los efectos de una economía que se enfría.

Los funcionarios ahora reconocen implícitamente, a través de sus proyecciones de desempleo más pesimistas, que será necesario reducir la demanda en todos los niveles de la economía, ya que la inflación ha demostrado ser persistente y generalizada.

La mediana de las previsiones entre los 19 funcionarios de la Fed es que el desempleo alcance el 4.4 por ciento el próximo año y se mantenga allí hasta 2024, desde la tasa actual del 3.7 por ciento. Pero incluso ese nuevo nivel podría ser demasiado bajo. Casi todos los participantes dijeron que los riesgos para sus nuevos pronósticos estaban ponderados al alza. Proyectaron tasas de interés que alcanzarían el 4.4 por ciento este año y el 4.6 por ciento en 2023, antes de moderarse al 3.9 por ciento en 2024.

“Siempre hemos entendido que restaurar la estabilidad de los precios mientras se logra un aumento relativamente modesto del desempleo y un aterrizaje suave sería un gran desafío”, dijo Powell el miércoles. “Tenemos que dejar atrás la inflación. Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo. No lo hay.

La aprensión de los funcionarios de la Fed sobre su capacidad para reducir la inflación también es evidente en otras proyecciones. Incluso en medio de una nueva ruta de aumento de tasas, los funcionarios aún no ven que la inflación disminuya a su objetivo del 2 por ciento hasta 2025.

Si sospechan en privado que esto significa que el riesgo de recesión está aumentando, no lo dicen en voz alta.

“Creo que entienden que está aumentando, aunque todavía no es su objetivo”, dijo Laura Rosner-Warburton, economista senior para EU de la firma de investigación MacroPolicy Perspectives LLC en Nueva York. “El aterrizaje suave o no está fuera de su control y depende de factores como la mejora del suministro, en los que no pueden confiar ni esperar”.

Powell dijo a los periodistas varias veces que podría ser necesario un mercado laboral más blando para reducir suficientemente la demanda. Pero también señaló tasas de ahorro más altas y más dinero a nivel estatal, lo que indica que la economía aún es razonablemente fuerte, algo “bueno” que dijo que la haría más resistente a una recesión significativa.