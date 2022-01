¿Cómo la reforma eléctrica puede ‘pegarle’ al rumbo del peso en 2022? Esto dice Enrique Quintana

El peso podría cerrar el 2022 en 21 pesos, si la reforma eléctrica no pasa en los términos que están, apuntó Enrique Quintana. (Shutterstock)

La reforma eléctrica propuesta por la 4T y cuya discusión inició el pasado lunes en los foros del parlamento abierto, determinará el rumbo del peso en 2022.

“Si no se genera inestabilidad internacional y si no pasa la reforma eléctrica en los términos que están, ya sea que se modifiquen o que simplemente se rechacen, creo que pudiéramos tener un dólar que al cierre del año estuviera oscilando en torno a los 21 pesos, ligeramente abajo o arriba, pero no mucho más distante”, apuntó Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, en EF Meet Point. 2022: Las perspectivas de un año incierto.

La condición de que el dólar cierre en esta cifra queda sujeta a “esta circunstancia de la permanencia de estabilidad en los mercados financieros en el mundo y sin una crisis doméstica generada por la reforma energética, añadió Quintana.

La iniciativa de reforma propone bajar la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica desde un 62 por ciento actual, a 46 por ciento. Esta reestructuración del sector energético contempla que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantenga el 54 por ciento del mercado nacional.

La reforma se discutirá en un formato de parlamento abierto del 17 de enero al 15 de febrero para contar con la participación de un sector más amplio de la población.

López Obrador ha instado en repetidas ocasiones desde sus conferencias en Palacio Nacional a que el PRI, junto con otros partidos de oposición en el Congreso mexicano, voten a favor de su reforma eléctrica, diciendo que si no lo hacen serán considerados “traidores a la Patria”.

El pasado 7 de enero, Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del partido PRI en México, advirtió que si no se hacen cambios a la reforma energética propuesta por el presidente, esta “no pasará” para su aprobación en el Congreso.

Morena actualmente no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa presidencial por lo que requerirá del apoyo de otros grupos políticos para lograr ese fin.