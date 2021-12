A Pemex ‘le sale’ líder sindical: Jorge Hernández Lira reclama secretaría petrolera

El panorama se complica con la entrada de más actores a la contienda legal por la dirigencia del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El líder sindical Jorge Hernández Lira informó este martes que su equipo legal presentó un amparo para que se le reconozca como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Proceso sí hay”, declaró Hernández Lira en conferencia de prensa, sin ofrecer más detalles sobre el amparo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no reconoce actualmente a nadie como secretario general, por lo que organizará elecciones el próximo 31 de enero.

Hernández Lira asegura haber sido elegido para el puesto en octubre de 2012 y que cuenta con los documentos que avalan esa elección.

“La elección [del 31 de enero] que la hagan ellos. A mí, en lo personal, primero en tiempo, primero en derecho”, subrayó.

El líder sindical declaró que la única salida a la situación actual del sindicato es “política”, es decir, tendría que ser reconocido directa y oficialmente por la STPS y por el presidente de la República.

¿Cuál vacancia?

El equipo legal de Hernández Lira alega que las elecciones planeadas por la STPS para el próximo año no tendrían sustento legal si se llevan a cabo debido a que la secretaría general del sindicato de Pemex no está vacante.

Flavio Varela Pineda, asesor legal de Hernández Lira, argumentó que la vacancia no existe como figura legal en los estatutos del sindicato. Por lo tanto, no puede haber elección.

“¿Bajo qué figura establecen el proceso electivo si la figura de la vacancia no existe? No hay vacante. No existe la vacante”, comentó en entrevista.

Si la Secretaría del Trabajo convocara una elección, tendría que esperar a que Manuel Limón termine el período que le correspondía cumplir a Romero Deschamps (2018-2024), explicó.

El equipo legal, no obstante, rechaza también la legitimidad del último período que le correspondía a Romero Deschamps. Varela Pineda insistió en que el único proceso legal de sustitución del liderazgo sería reconocer a Hernández Lira como secretario general.