Siempre sí: Tope a Afores entrará en vigor en 2022

Un juez federal dio luz verde al tope de comisiones que tendrán que aplicar las Afores a partir de enero de 2022.

El Juzgado Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica le negó la suspensión definitiva a Afore Azteca, luego de una audiencia realizada el día de ayer con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados descritos en el considerando Segundo, punto 2.1., 2.2., 2.3. y 2.4., por los motivos precisados en el considerando Quinto de esta resolución”, se indicó en el expediente 4448/2021.

El 9 de diciembre pasado se dio a conocer que el Juez Rodrigo de la Peza declaró una suspensión provisional a la aplicación del tope de comisiones de las Afore para 2022, de 0.57 por ciento que estableció la Consar, bajo el amparo contra la medida que realizó Afore Azteca.

No obstante que no se ha dado a conocer la resolución completa, este jueves se informó que el juez la negó.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) dijo a El Financiero que por el momento no emitirá alguna postura sobre este hecho, pero previamente refirió que las Administradoras no están en contra de reducir las comisiones, pero deben hacerlo de forma gradual para no generar distorsiones en el mercado.

Cabe destacar que el amparo que dio pie a esta determinación fue promovido por Cynthia Hernández Arellano, apoderada legal de Afore Azteca SA. de CV.

Con esta resolución, partir de enero de 2022, las Afores deberán revisar el cobro de sus comisiones, que en promedio son de 0.80 por ciento, y adecuarlas al nuevo tope marcado por la onsar, que es de 0.57 por ciento.