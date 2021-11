Aprueban PEF con recursos históricos para los estados

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 274 votos a favor y 219 en contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, el cual incluye un gasto total histórico 7 billones 88 mil millones de pesos, así como un monto de recursos récord para estados y municipios del país de 2 billones 108.9 mil millones de pesos.

El Dictamen del PEF reasignó 8 mil 38 millones de pesos de recursos, respecto de la propuesta del Ejecutivo; destaca el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) por 4 mil 913 millones de pesos y al Poder Judicial por 3 mil millones de pesos.

“El gasto neto total del PEF 2022 se incrementa en 8.6 por ciento real, respecto de lo aprobado en el 2021, mientras que el federalizado presenta un aumento de 4.7 por ciento en términos reales”, enfatizó Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto.

El Dictamen aprobado prevé que las participaciones para estados y municipios del país se ubicarán en 2022 en un billón 19 mil 490 millones de pesos, lo que significa un aumento de 6.7 por ciento real en comparación con 2021.

En tanto, las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios sumarán 830 mil 299.6 millones de pesos, mientras que otros recursos se destinarán a los estados mediante otros fondos y programas.

El Dictamen se aprobó en lo general y en lo particular —los artículos no reservados—, y se dejaron para su discusión en lo particular este jueves y viernes mil 994 reservas.

CUESTIONAN BONANZA

La aparente bonanza fue refutada por más de 250 alcaldes de oposición del PAN, PRI y PRD, quienes acudieron ayer a la Cámara de Diputados, horas antes de la votación del PEF 2022 y se reunieron con los dirigentes de sus partidos y coordinadores parlamentarios, para exigir que les restituyan los recursos que les quitó la federación.

El presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal, dijo, en representación de los alcaldes, que el aumento en participaciones es insuficiente cuando se pondera frente a los recortes que han sufrido en otros fondos y programas presupuestales.

“En lo que va de esta administración se han eliminado 88 programas presupuestarios que apoyaban a personas de manera directa o indirecta, a través de bienes y servicios que proporcionaba el gobierno federal, como Prospera, Seguro Popular, Fondo Nacional Emprendedor, Comedores Comunitarios, Programa 3x1 para migrantes o el programa de Infraestructura Indígena, por señalar solo algunos”, precisó.

Especialistas de Fundar estiman que el Estado de México podría recibir recursos totales del PEF 2022 por 219 mil 854.4 millones de pesos; Ciudad de México 197 mil 284.5 millones pesos; Veracruz 117 mil 580.1 millones pesos; Jalisco 107 mil 271.2 millones pesos y Chiapas 89 mil 881.5 millones de pesos, entre otros.

El líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, señaló que los presidentes municipales no tienen recursos ni apoyos, el gobierno los “estrangula”, porque desapareció programas fundamentales.

El presidente municipal de Apodaca agregó que desde que empezó el actual gobierno, las principales fuentes de recursos para los gobiernos locales se han visto severamente reducidas.

En el 2018, los recursos de subsidios para entidades federativas ascendían a 164 mil 500 millones de pesos. En el Presupuesto de 2022 tan solo asciende a la cantidad de 118 mil 900 millones de pesos. En los últimos tres años ha habido una reducción efectiva en programas que impactaban a los municipios de 36.8 por ciento.

Esto se traduce en menos recursos para infraestructura municipal, para salud, agua, pueblos mágicos y proyectos de desarrollo regional y metropolitano.

“Disminuir los recursos a programas presupuestarios impacta de manera directa la calidad de vida de nuestras comunidades. Se ha eliminado el programa de subsidios para la seguridad pública, con ello, se acabaron los presupuestos para las pruebas de control y de confianza, la capacitación, el equipamiento, la infraestructura y la prevención del delito”, subrayó.