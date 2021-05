Esperan para Banxico adecuado nombramiento

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, no repetirá en el cargo y buscará su reemplazo.

Analistas coincidieron en que el candidato elegido contará con la reputación necesaria para relevar al gobernador, y entre las opciones que avizoran están Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y Gerardo Esquivel, subgobernador del banco central.

Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, opinó que a quien vaya a elegir el presidente será un economista de buen perfil, e independientemente de a quién mencione, hará su trabajo de forma correcta dado el prestigio y la autonomía que maneja Banxico.

“En esta administración llevan ya tres miembros de la junta de gobierno propuestos, y no por el hecho de que los haya nombrado la 4T, porque ya son la mayoría, el Banxico ha perdido su dirección, su orientación y pulcritud en la política monetaria; entonces no creo que se vaya a generar ruido”, dijo.

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve Por Más, indicó que, quien sea nominado, y asumiendo que el Senado lo ratifique, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley. “Deberá de ser una persona que entienda la importancia de que el Instituto actúe de forma independiente y mantenga su credibilidad”.

Carlos González, director de análisis económico y bursátil de Monex, no descarta que haya presión en los mercados conforme se acerque el pronunciamiento del presidente, pero confía que propondrá un nombre que cumpla con los requisitos del puesto.

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, concordó en que el reemplazo de Díaz de León tendrá que cumplir con los requisitos para el cargo, además de que es normal que se generen inquietudes a medida que se acerque el pronunciamiento.

“Lástima que no se reelige al gobernador actual, creo que había hecho un muy buen papel, pero más allá de quien lo pueda suplir, creo que tenemos que remitirnos a la ley; si es que el Presidente no piensa violarla como en ocasiones anteriores ha dado muestras”, dijo el extitular de la Condusef, Mario Di Costanzo, a El Financiero Bloomberg.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que, “de donde provenga el nuevo gobernador de Banxico no es tan relevante, como tampoco la cercanía con el Presidente, sino más bien que tenga el carácter y profesionalismo para ser y defender la independencia del quehacer monetario”, Alejandro Díaz de León dejará de ser gobernador el 31 de diciembre de este año.

El presidente López Obrador dijo que elegirá a un economista con “mucho prestigio” y más en sintonía con México. “Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”.

El comentario del presidente López Obrador “da respaldo al lado del directorio de Banxico que se preocupa más por el crecimiento que por la inflación”, dijo Carlos Capistrán, economista de Bank of America Corp.

“Anticipa un gobernador que también le da más peso al crecimiento y menos a la inflación que Díaz de León, potencialmente mucho menos peso para la inflación”.

Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, indicó en redes sociales que no se tendría que hacer tanto escándalo sobre los remanentes de operación, pues las tensiones entre el gobierno y Banxico han sido comunes.

“Es oportuno recordar que, en Banxico, las decisiones de política monetaria las toma mediante votación la Junta de Gobierno, integrada por cinco miembros. El gobernador es sólo uno de ellos”, indicó en su cuenta de Twiiter, Everardo Elizondo, exgobernador de Banxico.

Los posibles relevos

Arturo Herrera y Gerardo Esquivel se perfilan como los candidatos para suplir a Alejandro Díaz de León. O’Farrill indicó que ellos figuran entre los ideales para ocupar el cargo, además de Ramírez de la O.

“De los candidatos que veo posibles, uno es Esquivel, otro es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, otro es Rogelio Ramírez de la O; son tres que veo muy cercanos al Presidente y cualquiera de ellos puede cumplir el perfil adecuadamente”, dijo y añadió que el subgobernador Jonathan Heath podría entrar en la terna de candidatos, pero la edad sería un impedimento.

Luego de que su nombre salió entre los posibles candidatos para suplir al actual gobernador, Esquivel indicó que no lo consideren. “A mí ni me apunten. Yo estoy bien de sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, apuntó en su cuenta de Twitter.

González coincidió en que los candidatos más fuertes son Herrera y Esquivel, pero no descarta la idea de que Irene Espinosa o Galia Borja, subgobernadoras de Banxico, puedan entrar en la candidatura dada la amplia experiencia que poseen.

Con información de Bloomberg.