Reporta SAT alza de la recaudación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país se está recuperando económicamente y eso se refleja en la recaudación al mes de mayo, ya que las personas han hecho sus contribuciones y el IVA tiene una tendencia positiva que da muestra del consumo.

Sin embargo, expertos consultados señalaron que los resultados de los ingresos tributarios son una combinación de indicios de la reactivación económica y de la fiscalización y eficiencia recaudatoria por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con cifras preliminares del SAT presentadas por el Presidente en su conferencia matutina, entre el 1 y 17 de mayo de 2021 los ingresos tributarios sumaron 213 mil 208 millones de pesos, esto es cuatro veces más que la recaudación observada en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 49 mil 346 millones de pesos.

López Obrador resaltó que los ingresos tributarios entre enero y el 17 de mayo de este año, ascendieron a un billón 508 mil 877 millones de pesos, un incremento de 8.8 por ciento real respecto de igual lapso del año pasado, cuando sumaron 327 mil 196 millones de pesos.

“Se recaudaron más de 150 mil millones de pesos, 8.8 más en términos reales, estamos por encima de lo que se estimó recaudar en la Ley de Ingresos”, subrayó.

Destacó que por ISR se recaudaron 817 mil 341 millones de pesos entre enero y el 17 de mayo de 2021, 7.4 por ciento real mas que en igual periodo del 2020, mientras que en el caso del IVA se recaudaron 464 mil 535 millones de pesos, un aumento de 16.7 por ciento real comparado con igual periodo del año pasado.

“El IVA aumentó 16.7 por ciento, esto tiene que ver con el crecimiento económico porque es más consumo”, afirmó López Obrador.

Agradeció a los contribuyentes sus aportaciones “porque esto es lo que nos permite atender las necesidades del pueblo, de todos los mexicanos, esto es lo que nos permite expresar nuestra solidaridad, nuestro humanismo, el ayudar a la gente más humilde, porque todos contribuimos”.

El Presidente expresó que “lo único que tenemos que cuidar es la inflación (porque) se está calentando la economía y tenemos que cuidar que no haya inflación porque se daña mucho a la población”.

Recaudación (Especial)

Reactivación y fiscalización

Gabriel Pérez del Peral, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, señaló que los datos positivos de recaudación se deben a que el SAT está utilizando su “brazo fiscalizador”, aunado a la apertura paulatina de la economía y a la baja base de comparación de 2020.

“Se van a seguir incrementando los ingresos, va a haber mayor recaudación por servicios y consumo, vamos a estar viendo estas cifras de crecimiento, pero no quiere decir que ya estamos recuperando el nivel prepandemia que tenía la economía en 2019”, sostuvo.

Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó que “la recaudación en sectores como el de grandes contribuyentes y otros sectores donde la autoridad ha hecho fiscalización más profunda es lo que ha compensado la recaudación y que no haya caído por temas de pandemia”.

Refirió que este año es posible ver una recuperación en los ingresos tributarios, no obstante, todavía no será en los niveles antes de la pandemia, esto porque el año pasado hubo empresas que tuvieron pérdidas y si bien se recuperarán, no será a niveles previos al 2020, incluso hay empresas que están buscando amortizar dicha pérdida.

Adrián García, coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso que los datos favorables de recaudación “son una combinación de la reactivación económica y de la fiscalización y eficiencia del SAT, recordemos todo el tema de administración tributaria y de grandes contribuyentes que hicieron que se aminorara el impacto en la recaudación”.