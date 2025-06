Money in the Bank 2025 HOY: ¿Cuál será la cartelera y dónde ver EN VIVO el evento de la WWE?

Además de las peleas masculinas, habrá dos enfrentamientos entre mujeres durante Money in the Bank 2025. (Foto: Especial El Financiero)

A poco más de un mes de que John Cena hizo historia en el Wrestlemania 41, en donde consiguió su título mundial número 17 al derrotar al luchador profesional Cody Rhodes, ambos deportistas volverán al ring en Money in the Bank 2025.

Este es uno de los eventos más esperados, pues aunque recientemente se llevó a cabo WWE Raw, en esta ocasión los combates serán aún más intensos debido a que incluso en algunos de ellos, los luchadores buscarán llevarse el anhelado maletín MITB.

Money in the Bank tiene 20 años de historia en la WWE, ya que comenzó en 2005 como uno de los eventos que se realizaba previo al Wrestlemania y fue 5 años más tarde que se comenzó a celebrar de manera independiente.

Money in the Bank 2025: ¿Cuándo y dónde será el evento de la WWE HOY?

Money in the Bank es un evento con características especiales, ya que durante algunos combates los luchadores tienen la posibilidad de usar objetos externos, incluso las escaleras.

Pero, ¿qué hacen escaleras en el ring? Estas son una herramienta de vital importancia, debido a que en el combate, el primer luchador en poner una escalera en el centro del ring, subirla y bajar un maletín que cuelga del techo gana una pelea por el título que desee, ya que el triunfador puede canjear el premio cuando quiera hacerlo.

Este evento se llevará a cabo este sábado, 7 de junio, dentro del Intuit Dome en Inglewood, California, por lo que todo está listo para un encuentro más. Aquí te dejamos los detalles a manera de resumen.

Money in the Bank 2025 se llevará a cabo en el Intuit Dome en California. (Foto: WWE)

Durante 2024, Drew McIntyre y Tiffany Stratton se llevaron el triunfo y ahora, el combate principal está entre los equipos de John Cena y Cody Rhodes, aunque habrá tres peleas adicionales, además de esta.

Cartelera de Money in the Bank 2025: ¿Quiénes estarán?

Si no tienes nada que hacer este sábado, además de ver el partido de México vs. Suiza, puedes sintonizar una de las cuatro peleas que habrá durante el evento Money in the Bank 2025.

En uno de ellos, Solo Sikoa, el primero en clasificar a Money in the Bank, se enfrenta a cinco luchadores más quienes también buscarán subir la escalera para triunfar, se trata de LA Knight, Seth Rollins, Penta, Andrade y El Grande Americano.

El sábado habrá un enfrentamiento igual de interesante, pero femenil, ya que Alexa Bliss, Roxanne Pérez, Julia, Noemí y Stephanie Vaquer, las superestrellas de la lucha libre, harán lo propio en el ring para ganar el maletín.

Y claro que habrá peleas estelares, ya que Lyra Valkyria volverá a defender el Campeonato Intercontinental Femenino contra Becky Lynch, durante Money in the Bank 2025.

Una de las peleas estelares será entre Cody Rhodes y Jey Uso vs. John Cena y Logan Paul. (Foto: WWE)

Mientras que John Cena luchará por mantener su ‘reinado de terror’ en compañía de Logan Paul, pues juntos deberán derrotar al equipo de Cody Rhodes y Jey Uso en una intensa pelea.

Aquí te dejamos la cartelera completa:

Ladder Match : Cody Rhodes y Jey Uso vs. John Cena y Logan Paul

: Cody Rhodes y Jey Uso vs. John Cena y Logan Paul Campeonato Intercontinental Femenino : Lyra Valkyria vs. Becky Lynch

: Lyra Valkyria vs. Becky Lynch Combate masculino de escaleras : Solo Sikoa vs. LA Knight vs. Seth Rollins vs. Penta vs. Andrade vs. El Grande Americano

: Solo Sikoa vs. LA Knight vs. Seth Rollins vs. Penta vs. Andrade vs. El Grande Americano Combate femenino de escaleras: Alexa Bliss vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. Giulia vs. Naomi vs. Stephanie Vaquer.

Horarios: ¿Dónde y a qué hora ver la WWE Money in the Bank 2025 desde México?

Las peleas de Money in the Bank 2025 se podrán seguir completamente en vivo desde México, mediante la plataforma en streaming Netflix y el evento dará inicio a las 5:00 de la tarde.

: 5:00 de la tarde (tiempo del centro de México) Lugar de transmisión: Peacock para Estados Unidos y Netflix para México y el resto del mundo.

Money in the Bank 2025 se transmitirá a través de Netflix. (Foto: WWE)

Por ahora, no se han compartido los horarios específicos de cada una de las peleas ni cuál será el primer enfrentamiento que se realizará este 7 de junio en la Intuit Dome en California.

Es así que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la WWE, en donde se suelen compartir las actualizaciones más recientes del esperado evento de lucha libre.