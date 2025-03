¿América ‘ganó’ una? André Jardine dice que empate 0-0 en Clásico Nacional ‘le cuesta más a Chivas’

El empate del partido Chivas vs. América no preocupa al brasileño André Jardine, entrenador de las ‘Águilas’, porque no compromete su pase directo a la liguilla del torneo Clausura 2025.

“Creo que el empate le cuesta más a Chivas que a nosotros. Seguimos en segundo lugar, peleando por el liderato, y Chivas sigue en una situación complicada”, dijo en conferencia de prensa.

En el partido de la jornada 11 de la Liga MX, América empató sin goles en la visita a su las Chivas, en un partido en el que no lograron concretar pese a que generaron oportunidades frente al arco y el rival se quedó con un hombre menos en el segundo tiempo.

El DT André Jardine afirmó que este juego sirvió para probar variaciones en la alineación y ajustar algunos errores y problemas en la falta de ritmo de algunos jugadores.

“Claro que falta ritmo para algunos y es normal, pero la sensación de que siempre fuimos el equipo más cerca de la victoria, buscando, arriesgando un poco más, yendo al ataque”, declaró.

Fernando Gonzalez jugador de Chivas disputa el balón con el contrario de América, Alan Cervantes, esto en partido correspondiente jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en donde se enfrentan los equipos de Chivas vs América, en juego que se lleva a cabo en el Estadio Akron, el marcador fue 0-0. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fernando Carranza García)

La Copa de Campeones de la Concacaf es prioridad para el América

Los azulcremas se mantienen como sublíderes del torneo con 24 puntos; suman siete partidos ganados, tres empatados y uno perdido.

América se enfrentará de nuevo al Guadalajara el próximo miércoles para definir en casa el pase a la siguiente fase de la Copa de campeones de la Concacaf, luego de que en el partido de ida el marcador fue de 1-0 en favor de las Chivas.

Jardine aseguró que para el equipo era importante sumar puntos en el clásico nacional, pero su principal objetivo es pasar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“El rival tiene sus méritos sobre todo en la defensa y tratar de hacer un grandísimo partido el miércoles para merecernos la clasificación que es tal vez el principal objetivo en este momento”, señaló.

Jardine informó que una botella de vidrio arrojada desde las tribunas al final del partido impactó en la pierna del defensa Kevin Alvarez y pidió a la liga tomar medidas por el hecho.

En la Liga MX, el equipo capitalino visitará al Atlas el próximo sábado en la fecha 12.

Tabla de la Liga MX del Clausura 2025 en la jornada 11 al momento

Con dos partidos por disputar este domingo (Santos vs. León y Atlas vs. Tijuana), así va el torneo en la jornada 11: