Jornada 7 de la Liga MX: ¿Quién juega HOY 14 de febrero y dónde ver EN VIVO el Clausura 2025?

La Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX arranca este viernes 14 de febrero con tres encuentros: América vs. Necaxa, Tijuana vs. Juárez FC y Mazatlán vs. Santos Laguna cierra el primer día del fin de semana ‘futbolero’.

Escuadras del futbol mexicano se enfrentaron a otros equipos de CONCACAF para la Copa de Campeones 2025, pero regresaron para continuar con el curso del Clausura 2025 de la Liga MX.

Club América es líder del Clausura 2025 de la Liga MX en la Jornada 7. (Mexsport)

Jornada 7 del Clausura 2025: ¿Cuáles son los partidos del 14 de febrero de la Liga MX?

Los partidos que inician con la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX son los siguientes:

Necaxa, liderado por el colombiano Diber Cambindo, trata de frenar el buen momento que vive el tricampeón América, del chileno Víctor Dávila, en un partido de la séptima jornada del actual certamen que enfrenta a dos de los máximos goleadores del campeonato.

Necaxa, en su primer certamen con el entrenador argentino Nicolás Larcamón al frente, tiene la dura tarea de terminar con el invicto de los actuales monarcas y para ello necesitan la mejor versión de Cambindo, el jugador que más goles lleva en el torneo: Un total de seis.

El artillero nacido hace 28 años en Guachené, departamento colombiano del Cauca (suroeste), llegó a México en julio de 2023, al fichar por el Cruz Azul, cuadro en el que por bajo rendimiento solo estuvo un semestre, tras lo cual fue cedido todo el 2024 a ‘los rayos’, con el que en su primer torneo ganó el título de los goleadores al terminar con ocho tantos.

También el viernes, el Tijuana del estratega colombiano Juan Carlos Osorio buscará salir de los últimos lugares de la clasificación al recibir al Juárez FC y Mazatlán FC recibe a Santos Laguna, que busca sumar sus primeros puntos del torneo.

América se enfrenta al Necaxa en la Jornada 7 de la Liga MX. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

Horarios y canales de la Liga MX 2025: ¿Dónde y a qué hora puedo ver el partido de hoy 14 de febrero EN VIVO?

El viernes 14 de febrero hay tres partidos programados. A continuación, te presentamos los detalles de los juegos acordados para hoy, incluyendo horarios, canales de transmisión y sedes.

América vs. Necaxa

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Televisa (Canal 5), TUDN y ViX Premium

Televisa (Canal 5), TUDN y ViX Premium Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Tijuana vs. FC Juárez

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Caliente TV

Caliente TV Sede: Estadio Caliente

Mazatlán FC vs. Santos Laguna

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Azteca 7, FOX Sports 2 y FOX Sports Premium

Azteca 7, FOX Sports 2 y FOX Sports Premium Sede: Estadio El Encanto

Juárez FC se enfrenta a Tijuana en la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX. (Foto: Mexsport)

Fechas de la jornada 7: ¿Cuáles son los otros juegos del futbol mexicano 2025 este fin de semana?

Además de los encuentros del viernes, la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX continúa con los siguientes partidos:

Sábado 15 de febrero de 2025

Atlas vs. Puebla

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Tigres UANL vs. Cruz Azul

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Universitario

Estadio Universitario Toluca vs. Guadalajara

Horario: 21:10 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:10 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Nemesio Diez

Domingo 16 de febrero de 2025

Querétaro vs. Monterrey

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

17:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Corregidora

Estadio Corregidora Atlético San Luis vs. León

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Estadio Alfonso Lastras Pachuca vs. Pumas UNAM

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

19:05 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Hidalgo

Clausura 2025: ¿Cómo va la tabla de la Liga MX?

A continuación, te presentamos la tabla de posiciones actualizada del Clausura 2025: