Roban casas de Travis Kelce y Mahones durante juego de Chiefs: ‘No quieres que le pase a nadie, menos a ti’

Las residencias del quarterback Patrick Mahomes y el tight end Travis Kelce fueron asaltadas en días consecutivos el mes pasado, según muestran los informes de la policía.

“Obviamente, es frustrante, decepcionante”, dijo Mahomes antes del entrenamiento del miércoles.

Los robos a los astros de los Chiefs de Kansas City, reportados inicialmente por TMZ, ocurrieron justo antes y el mismo día de la victoria en casa, 26-13, ante los Saints de Nueva Orleans el 7 de octubre, mientras la novia de Kelce, Taylor Swift, observaba desde las gradas. No se reportaron heridos en ninguno de los casos.

Travis Kelce sufrió un robo a su casa, mientras jugaba un encuentro de la NFL. (Foto: EFE) (EFE)

Policía investiga el robo a las casa de Patrick Mahomes y Travis Kelce

Un día antes del partido del lunes por la noche, la policía fue llamada a una casa que coincide con la dirección de Mahomes en una comunidad privada tipo resort en el noroeste del condado de Cass, justo al sur del área metropolitana de la ciudad.

Mahomes dijo que no podía proporcionar muchos detalles porque la investigación está en curso. Lo describió como “algo que no quieres que le pase a nadie y, obviamente, a ti mismo”.

Su nombre no aparece en el informe de la policía, que The Associated Press obtuvo. El documento de una sola página muestra que otra persona llamó justo después de la medianoche del 6 de octubre para reportar lo que se calificó como un robo. No se describía ningún objeto faltante.

Ronnie Lozano, un portavoz del departamento de policía, escribió en un correo electrónico que la investigación está activa y declinó responder otras preguntas, incluyendo si había habido algún arresto. El fiscal del condado no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

Patrick Mahomes sufrió un robo de auto en su casa. (Foto:AFP) (AFP)

Alrededor de las 7:30 de la noche del 7 de octubre, mientras los Chiefs jugaban contra los Saints en el Arrowhead Stadium, una casa que coincide con la dirección de Kelce fue asaltada en el acaudalado suburbio de Leawood, justo al otro lado de la línea estatal en Kansas. La denuncia sobre el asalto no se presentó hasta la mañana siguiente, según el reporte de delito de la policía que fue obtenido por AP.

El nombre de Kelce no aparece en el informe, que consignó pérdidas que ascienden a 20,000 dólares en efectivo y daños a una puerta trasera. La casa de 16,000 pies cuadrados (mil 440 metros cuadrados) incluye una bodega, piscina trasera y un garaje para seis automóviles.

“El Departamento de Policía de Leawood no comenta sobre víctimas específicas de crímenes, excepto en el caso de choques fatales u homicidios”, dijo el capitán de policía Jason Ahring en un correo electrónico.

Melody Webb, una portavoz de la oficina del fiscal del condado de Johnson, dijo en un correo electrónico que la oficina no tenía comentarios.