De finalista a pedir clemencia: ¿Qué necesita Javier Aguirre y Mallorca para seguir en primera?

Javier Aguirre llevó Mallorca a una final de la Copa del Rey y aunque perdió el torneo ante Athletic Bilbao en penales, el equipo busca sumar más victorias en las últimas fechas de la temporada 2023-24.

Ahora, se juega todo para quedarse en la primera división de España. Hasta la jornada 35 de las 38 de la Liga de España, donde el Real Madrid ya se coronó campeón, el conjunto de Javier Aguirre está en la posición número 15 de 20.

Y aunque a primera instancia parece no haber peligro para que el equipo descienda, la diferencia de un punto con otros equipos podría llevarlo hasta el descenso.

¿Qué necesita el Mallorca para salvarse del descenso?

En la jornada 35, el conjunto de Javier Aguirre recibió a Las Palmas, donde consiguieron la victoria gracias a la anotación de Giovanni González al minuto 29, lo que le da calma al conjunto de Mallorca y camina a la salvación.

A falta de 3 partidos para que termine la temporada, el equipo solo necesita una victoria más. Actualmente, el Cadíz se encuentra en el lugar 18, que en caso de conseguir victorias en sus últimos enfrentamientos, podrían alcanzar al Mallorca y mandarlo al descenso.

En caso de que el conjunto de Aguirre sume una victoria más, llegaría a 38 unidades, una cantidad imposible de superar por el Cádiz, Granada y el Almería.

Otra forma en la que el Mallorca se podría salvar es que el Cadíz pierda su partido ante el Getafe, lo que mantendría una diferencia de puntos que mantendría el lugar del equipo del mexicano.

Javier Aguirre habla sobre el descenso del futbol español. (Foto: EFE) (EFE)

¿Javier Aguirre renovará con el Mallorca?

Mientras que Mallorca busca la salvación del descenso, Javier Aguirre sigue sin renovar con el club. El contrato del mexicano expira el próximo 30 de junio y hasta ahora, Aguirre solo busca asegurar la permanencia en la primera división.

“Tampoco necesito leer que voy a perder el empleo, porque lo he perdido alguna vez. Si han salido ocho nombres, es porque los periodistas hacen un trabajo. No es la primera vez que me encuentro en esta posición”, comentó Javier Aguirre.

Durante la rueda de prensa de su último partido, el mexicano reveló que perder la Copa del Rey fue un problema anímico para él y los jugadores.

“Fue una resaca copera, un ‘Tourmalet’ del que nos ha costado recuperarnos. Estábamos anímicamente lastimados, no pudimos con la presión y el desgaste. La victoria de hoy supone un refuerzo moral”, explicó Aguirre.