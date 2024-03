Muere futbolista brasileño a los 13 años por una bala pérdida

Dia de estreia dos #LeõesDaBase do Sub-13 na Super Liga Pernambucana com vitória pelo placar de 7 a 0 no Vasco do Cabo.



Os gols rubro-negros foram marcados por: Heitor (2x), Raymison, Flávio, Didier, Vitinho e Lucas Costa. Vamos por mais! 🦁 pic.twitter.com/fVv42bW0qx