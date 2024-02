Oro Jr. sufre grave lesión: Su antecesor Oro ‘El Metálico’ murió al salir del ring en los 90

El luchador mexicano Oro Jr. tuvo una grave lesión en el ring de la Arena México, por lo cual tuvo que salir en camilla del cuadrilátero, como sucedió hace 30 años con su antecesor, el legendario Oro.

Todo ocurrió en la primera pelea del pasado 6 de febrero: Oro Jr. y Astral se enfrentaron a Grako y Sangre Imperial.

La lucha a dos caídas sin límite de tiempo comenzó a las 7:30 p.m. y se interrumpió alrededor de 20 minutos después cuando Oro Jr. corrió desde fuera del cuadrilátero para impulsarse desde la tercera cuerda: primero su pierna izquierda se atoró y en consecuencia la derecha se dobló por completo.

“Oro Jr. y Astral han sido derrotados por Grako y Sangre Imperial en el encuentro inicial luego de una lesión que sufrió en un temerario movimiento”, anunció el Consejo Mundial de Lucha Libre a las 7:50 p.m. No se han dado actualizaciones sobre su estado de salud.

Oro Jr. momentos antes de lesionarse. (Foto: Captura de video).

La pierna izquierda de Oro Jr. se atoró en las cuerdas y posteriormente fue la derecha la que tuvo una grave lesión. (Foto: Captura de video).

¿Quién es Oro Jr.?

Oro Jr. es un luchador originario de Jalisco, forma parte de la dinastía Hernández: es hijo de Plata y sobrino de Oro.

El primer luchador qué hubo con el nombre de Oro murió en el ring hace 30 años: Jesús Javier Hernández Silva, quien al lado de su hermano (Plata) eran conocidos como ‘Los Metálicos’.

El 28 de octubre de 1993 Oro se presentó en la Arena Coliseo al lado de La Fiera y Brazo de Plata contra Kahoz, Dr. Wagner Jr., y Jaque Mate.

El ‘Metálico’ recibió un golpe de Kahoz y pidió relevó, luego se desmayó y los servicios médicos se lo llevaron en camilla al hospital. Un rato después se anunció su muerte por un derrame cerebral.

El réferi Rafa ‘El Maya’ recordó la muerte de “su gran amigo, compañero, casi hijo”: “Él me dijo ‘¿vas a subir conmigo, ¿verdad, Rafa?’, pero yo le dije ‘no, hubo cambios’. Recuerdo que él me dijo ‘¡ah!, como ya te van a hacer estrella ya no te quieres subir conmigo’”.

‘El Maya’ rememoró que ese día se enteró de la muerte: “Terminó la función y me dijeron que lo habían llevado a Cruz Verde de Balbuena... Al llegar veo a ‘El Porky’ en la banqueta llorando desconsolado y solo me dijo ‘ya se murió’. Fue un impacto tremendo, yo pensé que era solo un desmayo”.

Kahoz comentó sobre lo ocurrido con el canal de YouTube de Luchaditos TV: “Llegó gente de gobierno a querer hacer algo, pero estaba el papá de Oro ahí, y él no aceptó. Dijo que no, decía que eran profesionales y que todo estaba bien. Él paró todo eso de que querían detenerme a mí o investigar”.