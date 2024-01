Tiger Woods ‘corta’ con Nike: Termina su contrato de 27 años que le generó 660 mdd

La asociación de Tiger Woods con Nike, que duró 27 años y generó alrededor de 660 millones de dólares para la leyenda del golf, ha llegado a su fin.

“Hace más de 27 años, tuve la suerte de iniciar una asociación con una de las marcas más emblemáticas del mundo”, dijo Woods en un comunicado publicado este lunes en X, anteriormente Twitter.

Tiger, que ahora tiene 48 años, firmó un contrato de cinco años y 40 millones de dólares con Nike en 1996, cuando tenía apenas 21 años.

En 2001 siguió un contrato de cinco años y 100 millones de dólares, y su siguiente pacto con la marca de artículos deportivos valió 320 millones de dólares por ocho años. Firmó su acuerdo más reciente con Nike, por valor de 200 millones de dólares durante 10 años, en 2013.

Publicación de Tiger Woods en X. (Foto: Captura de pantalla)

La especulación sobre hacia dónde irá Woods ahora (posiblemente saltando a otra marca donde pueda adquirir acciones) también pone de relieve la naturaleza cambiante de los acuerdos de marca, con celebridades que buscan una mayor participación financiera en los negocios que promueven.

El próximo paso de Woods aún no está claro. Se informó que estaba en conversaciones con On, pero una portavoz de la marca dijo el lunes: “Estamos al tanto de los rumores, pero actualmente no tenemos ningún plan de ser socio de Tiger Woods”.

Nike también se pronuncia por término de contrato con Tiger Woods

A través de una publicación en Instagram, Nike elogió el impacto de Woods en el golf y el mundo del deporte en general. “Estamos agradecidos de haber sido parte de esto”, dijo la compañía. “Le deseamos lo mejor en el futuro”.

La asociación multimillonaria que llevó al golf a nuevas alturas de popularidad resalta la profunda historia de Nike en la creación de marcas a partir de celebridades que van más allá de meros patrocinios.

Publicación de Nike en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo le ha ido a Nike en el golf?

El analista de Williams Trading, Sam Poser, dijo en diciembre que Nike podría estar planeando “licenciar todo su negocio de golf”. La marca alguna vez produjo palos, pelotas y bolsas de golf, pero dejó ese negocio en 2016.

Si la compañía abandonara el deporte del golf por completo, Poser esperaría que “los cambios causen daños a largo plazo a la marca”. Los acuerdos de patrocinio de Nike con Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Brooks Koepka y Michelle Wie West podrían quedar en el limbo en tal escenario.

Nike sostiene que todavía está comprometida con la indumentaria de golf. Poser se negó a comentar sobre las noticias de Woods.

Las acciones de Nike subieron un 1.6 por ciento en las operaciones de Nueva York. La acción cayó un 7.2 por ciento en 2023, detrás de la ganancia del 41 por ciento del índice de consumo discrecional S&P 500.