Muere Gil de Ferran, ganador de las 500 millas de Indianápolis, a los 56 años

Gil de Ferran, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2003 y poseedor del récord de velocidad en pista cerrada, falleció el viernes a los 56 años.

El deceso del expiloto sucedió mientras competía con su hijo en The Concourse Club en Florida, confirmaron varios de sus excolegas.

¿De qué murió Gil de Ferran?

Tony Kanaan, colega y compatriota de De Ferran, dijo a The Associated Press que el piloto estaba con su hijo Luke en la pista privada en Opa-Locka, Florida. Tras detener su auto, De Ferran dijo que no se sentía bien.

De acuerdo con Kanaan, De Ferran sufrió aparentemente un infarto cardiaco, del que no pudo recuperarse pese a las maniobras para resucitarlo.

Kanaan dijo que estaba “devastado” por la pérdida de un piloto considerado ícono del automovilismo en Brasil.

“Era uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos y en fechas recientes colaboramos en McLaren”, dijo Kanaan.

“Al comienzo de este año, él fue un mentor y me ayudó. Perdí a un amigo muy querido. Estoy devastado. Tengo que decir que él se fue al estilo de Gil, conduciendo un auto de carreras. Si pudiera elegir una forma de irme, optaría por eso”, mencionó.

¿Quién fue Gil de Ferran, expiloto de la Serie IndyCar?

De Ferran, nacido en Francia, fue recontratado en mayo como consultor de McLaren. Había sido director deportivo del esfuerzo fallido de la escudería por clasificar al español Fernando Alonso a las 500 Millas de Indianápolis en 2019.

En 2000 y 2001, De Ferran ganó los títulos de la serie Champ Car, corriendo por el equipo Penske. En las 500 Millas de Indianápolis de 2003 se coronó también con Roger Penske.

Fue segundo en la categoría LMP1 de la Serie American Le Mans en 2009, corriendo por su propia escudería Motorsports.

En 2000, sobre la pista del California Speedway, De Ferran impuso el récord de velocidad sobre pista cerrada durante una clasificación de la serie CART, con una vuelta a 241.428 millas (388.54 kilómetros) por hora. La marca sigue vigente.

De Ferran fue inspirado para dedicarse al automovilismo por el también brasileño Emerson Fittipaldi. Comenzó su carrera en los karts, antes de emprender su ascenso por el escalafón del automovilismo europeo.

Perdió el título de la Fórmula 3 de Gran Bretaña ante su coterráneo Rubens Barrichello y David Coulthard en 1991, pero conquistó el cetro a la campaña siguiente.

Ganó siete carreras de CART y cinco de la IndyCar. Finalizó segundo en el campeonato de 2003. Se unió a la escudería Penske con su emblemático patrocinio de Marlboro en 2000.

Le sobreviven su esposa Angela, su hija Ana y su hijo Luke. Ana es DJ en las carreras de la Fórmula 1 en todo el mundo.

Apenas la semana pasada, toda la familia había publicado fotos con motivo de las fiestas navideñas.