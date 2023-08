GP de México 2023: ¿Cuándo y dónde recoger los boletos de la F1? El tiempo se agota

Cada vez falta menos para el Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si eres uno de los que compró sus boletos mediante el servicio Will Call de Ticketmaster y no los has recogido, que no se te pase la fecha límite para hacerlo.

El GP de México es el próximo 29 de octubre, pero los boletos salieron a la venta hace casi un año, por lo que quizá haya personas que ya olvidaron recogerlos en alguno de los centros Ticketmaster.

A mediados de noviembre del año pasado -unos días después del GP de México 2022- se lanzó la preventa de entradas para la gran carrera de este año con Sergio ‘Checo’ Pérez, por lo que quedan muy pocos días para recoger los boletos físicos.

¿Cuándo es el último día para recoger los boletos del GP de México 2023?

Ticketmaster ha anunciado el 10 de septiembre como la nueva fecha límite para recoger los boletos del Gran Premio de México de F1 que fueron comprados mediante servicio Will Call. Pasada esta fecha, la compra será cancelada.

Cabe recordar que Ticketmaster dispone de dos servicios para la entrega de boletos: Will Call son los boletos físicos comprados en línea, pero que debes recoger en un Centro Ticketmaster; y TicketFast, los boletos en formato PDF que puedes imprimir en tu casa.

¿Qué necesitas para recoger tus boletos Ticketmaster Will Call?

Los boletos deben ser recogidos directamente en los Centros Ticketmaster autorizados. Los requisitos de entrega son:

Número de confirmación (proporcionado al finalizar la compra).

Identificación oficial (únicamente IFE, cartilla, cédula profesional, pasaporte mexicano).

La tarjeta de crédito con la que realizó la compra.

Will Call Internacional

Número de confirmación (proporcionado al finalizar la compra).

Pasaporte y/o licencia de conducir emitida en el extranjero.

La tarjeta de crédito con la que realizó la compra.

Únicamente se entregarán los boletos al titular de la tarjeta bancaria o la persona autorizada por él, en el momento de haber realizado la compra.

Además, se realizará un cargo complementario a la hora de la entrega por la cantidad de $10.00 pesos a la cantidad de $25.00 pesos ya cobrado por concepto de Will Call por esta transacción.

El cobro complementario de $10.00 pesos se hará a la misma tarjeta con la que realizaste tu compra, esto permite autenticar la transacción que realizaste por internet o teléfono, otorgándote la seguridad para que no se haga un mal uso de los datos de tu tarjeta. Si no presentas la tarjeta o bien el banco emisor no aprueba el cargo por $10 pesos, los boletos no te serán entregados.

¿Dónde recoger los boletos Ticketmaster comprados por Will Call?

Puedes recoger tus entradas en los Centros Ticketmaster autorizados, aunque cabe señalar que no todos entregan para la Fórmula 1. A los que están ubicados en tiendas Mixup, Invictus, Liverpool, Office Depot y Mega sí puedes acudir por tus boletos.

¿Cuándo es el GP de México 2023?

El Gran Premio de México 2023 se realizará del 27 al 29 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera será el domingo 29 de octubre a las 14:00 horas.