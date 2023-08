¿Trampa? El video de Messi que causa polémica por su gol de tiro libre ante Dallas

El arbitraje de la Leagues Cup ha dejado mucho qué desear a lo largo del torneo y más después de la eliminación del América por la repetición de un penal ante Nashville y los partidos de Lionel Messi con Inter Miami, principalmente el último ante FC Dallas.

Messi anotó otro deslumbrante gol de tiro libre al rubricar su tercer doblete consecutivo para Inter Miami, un tanto que rescató el empate en los últimos minutos para luego imponerse 5-4 ante FC Dallas en una definición por penales y conseguir la clasificación a los cuartos de final.

El gol de Messi a los 85 en el calor abrasador de Texas hizo recordar el tanto para la victoria en su debut con Inter Miami ante Cruz Azul, ambos remates de tiro libre en la agonía, colgándolos al ángulo.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

“No hay mucho que decir. Todos han sido testigos”, dijo Nico Estévez, el técnico español de FC Dallas. “Es obvio que para él, un tiro libre desde esa distancia es como un penal para cualquier otro jugador. Hay que ponerse a rezar para que el balón se caiga o que remate mal”.

Así fue la ‘trampa’ de Messi en su gol de tiro libre ante Dallas

Sin embargo, lo que quizá nadie notó en la transmisión de televisión fue que Messi movió el balón del lugar de la falta en cinco ocasiones hasta acomodarlo mejor a su perfil, mientras el árbitro colocaba la barrera del FC Dallas.

El astro argentino apuntó la mira desde el costado derecho para clavar un impresionante zurdazo al primer palo que defendía Maarten Paes, el arquero de FC Dallas, de la misma manera como lo hizo desde la izquierda para sellar el triunfo 2-1 ante el Cruz Azul.

La regla 13 del futbol establece que el balón debe estar parado en el momento de ejecutar el tiro libre y el jugador que lo ejecute, no podrá volver a jugar el balón antes de que este haya sido jugado por otro jugador. Los rivales deben estar a una distancia mínima de 9.15 metros.

No se establece que el balón no pueda ser colocado en otra posición, salvo cuando se trata de un tiro libre en el área propia. El uso de pintura en spray para colocar la barrera y el balón no es obligatorio; la FIFA lo deja a consideración de los árbitros y torneos.

¿Cuándo es el próximo partido del Inter Miami de Messi?

Inter Miami enfrentará en cuartos de final al Charlotte FC este viernes 11 de agosto a las 18:30 horas de México en el Lockhart Stadium de Florida.

Inter Miami vs. Charlotte

