¿Torneo a modo? Por esto critican a la Leagues Cup y al Inter Miami de Messi

Nada de bajar la guardia o apelar a procesos de adaptación. Lionel Messi ha comenzado su era en el Inter Miami marcando goles a raudales. Sin embargo, su participación en la Leagues Cup también ya generó polémica.

Messi anotó por tercer partido consecutivo y logró su segundo doblete con Inter Miami, que venció 3-1 al Orlando City en un duelo de dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

“No es ilógico pensar que él [Messi] ha anotado cinco goles en tres partidos”, comentó el técnico Gerardo Martino. “Lo ha hecho por 17 ó 18 años. Él dijo que venía acá a competir y a ganar”.

Messi marcó doblete contra Orlando City. (Twitter @LeaguesCup)

Arbitraje a favor del Inter Miami en Leagues Cup desata quejas

Óscar Pareja, entrenador del Orlando City, criticó el arbitraje del partido de Leagues Cup ante el Inter Miami, aseguró que Lionel Messi pudo ser expulsado y concluyó que convirtieron el juego en “un circo”.

El enfado del técnico del Orlando City fue enorme, enfocado en particular en el penalti pitado a favor del venezolano Josef Martínez que dio la ventaja 2-1 al Inter Miami.

“El partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver futbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, dijo Pareja en conferencia de prensa.

El Inter Messi&Friends ganará la Leagues Cup https://t.co/PMxkwQsa2k — San Cadilla (@SanCadilla) August 3, 2023

“Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden [los del VAR], pero hoy ni se plantearon eso”, añadió.

La otra polémica que Pareja puso sobre la mesa fue una posible expulsión de Leo Messi por una ‘tacleada’ sobre un rival -la cual también generó quejas, críticas y sospechas en redes sociales de que el arbitraje favorece a Inter Miami para que gane la Leagues Cup.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo; no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”, reiteró el colombiano.

🚨'MESSI TIENE QUE SER MEDIDO IGUAL'



🎙"No me importa que sea Messi, pero tiene que ser medido igual, las cosas tienen que ser justas y no fue así".



Óscar Pareja | DT Orlando



pic.twitter.com/26wfKMNZoI — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 3, 2023

Aquí otro ejemplo, el balón nunca pega en la mano, Messi le pide al árbitro que la marque y se la otorgan, que pida el trofeo de una vez y nos ahorramos mucho tiempo. 👿👿👿👿pic.twitter.com/Gwdv0f9Lzw — El Konspirador (@KonspirandoAndo) August 3, 2023

Carlos Salcedo, defensa del Cruz Azul, también reclamó hace un par de semanas en Twitter la falta marcada en su contra sobre Lionel Messi, que provocó el gol del argentino y el triunfo para Inter Miami en el último minuto.

“Por favor, Leagues Cup, háganles usar el #VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin (Castaño) hagamos las cosas como son”, publicó Salcedo.

Inter Miami evitará rivales peligrosos

Inter Miami jugará en octavos de final el próximo domingo 6 de agosto ante el FC Dallas. Otras de las críticas en redes sociales es que el equipo de Messi no enfrentaría a los equipos más fuertes de la MLS y de la Liga MX hasta la final.

El equipo de Messi está en el lado más accesible de las eliminatorias de la Leagues Cup, ya que evitará jugar contra LAFC (campeón de la MLS), América, Tigres, Monterrey, Toluca o Cincinnati. Sin embargo, el formato y calendario del torneo fue anunciado antes de que el argentino fichara con el club.

Cuadro de la Leagues Cup. (Twitter @LeaguesCup)

Además, se rumora que para fichar con Inter Miami, Messi exigió jugar solo en canchas de pasto natural, luego de que el comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que espera que los clubes de la liga que usan pasto artificial, lo cambien.