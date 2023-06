‘Messi y yo no venimos de vacaciones a Miami, queremos competir’: ‘Tata’ Martino

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino aseguró, en su presentación como nuevo entrenador del Inter Miami, que habló con Lionel Messi y con Sergio Busquets y todos coinciden en el desafío de “venir a Miami a tener suceso”, y destacó que en su mentalidad no existe “el lujo de no competir”.

“Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Ayer hablé con Sergio, y también cuando hablamos con Leo, hablamos de venir a tener suceso, a competir, a competir bien. Eso nos pasa incluso a nivel personal”, afirmó ‘Tata’ Martino.

“A veces se asocia Miami con las vacaciones, nosotros queremos competir. Ellos (Messi y Busquets) vienen de ser campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre”, agregó.

Así le fue a ‘Tata’ Martino con Messi y Busquets en el Barsa

Martino ya dirigió a Messi y a Busquets en el Barcelona en la temporada 2013-2014. Ese año ganaron solo la Supercopa de España; perdieron la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid y acabaron segundos en La Liga, conquistada por el Atlético Madrid.

Martino, de 60 años, ya tiene experiencia en la MLS, al haber dirigido al Atlanta United en sus primeros dos años en la liga y al haber conquistado la MLS Cup de 2018.

Además, el técnico dirigió a Messi de 2014 a 2016 en la Selección Argentina. Llegó a dos finales consecutivas de la Copa América, ambas perdidas contra Chile.

El preparador argentino aseguró que las negociaciones para dirigir al Inter Miami empezaron antes de que el club cerrara los fichajes de Messi y Busquets, porque “siempre me pareció atractiva esta oportunidad”.

Inter Miami pretende, con estas contrataciones, llevar su futbol a otro nivel y dejar atrás un comienzo de temporada para el olvido, que lo tiene ‘sotanero’ en la Conferencia Este de la MLS, con siete derrotas consecutivas, una tremenda fragilidad defensiva y una delantera que promedia menos de un gol por partido.

¿Cuándo presentarán y debutará Messi con Inter Miami?

El Inter Miami prevé que Messi firme su contrato con el equipo a inicios de julio y su presentación sería el 16 de julio. Mantiene el 21 de julio para el debut de Lionel Messi contra Cruz Azul en la Leagues Cup.

Chris Henderson, el director deportivo del club de la MLS, informó que la documentación migratoria de Messi y de Gerardo ‘Tata’ Martino se encuentra bajo trámite. El técnico no podrá dirigir hasta que reciba la visa.

Se prevé que Messi cobrará un salario anual de 50 y 60 millones de dólares con Inter Miami, confirmó el club la semana pasada.

“En cuanto a Leo, se llegó a un acuerdo sobre los términos pero seguimos trabajando con el papeleo con la MLS y eso tomará tiempo”, dijo Henderson. “Pero confiamos que para mediados de julio podrá jugar, pero todo dependerá de que el papeleo se complete”.

El costo de algunas de las entradas para el partido del 21 de julio contra Cruz Azul ha alcanzado los 10 mil dólares, obvia muestra de la gran expectativa que genera el debut del astro argentino con el club.

(Con información de EFE y AP)