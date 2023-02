Yon de Luisa niega que solo Azcárraga decida sobre el Tricolor y que Martino no vivía en México

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, asumió la responsabilidad por el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar y negó que Emilio Azcárraga Jean sea el que toma las decisiones sobre el próximo entrenador del representativo tricolor, así como que Gerardo ‘Tata’ Martino no vivía en México.

Luego de que hace unos días en conferencia de prensa aceptó que fue equivocado el nombramiento de Martino, pero que era inoportuno cortar con su proceso antes del Mundial, De Luisa reconoció nuevamente la culpa de ambas decisiones en entrevista con Fox Sports México.

“Yo asumí, di la conferencia y yo asumí el fracaso. Yo soy el responsable (...) Si no diera la cara, entiendo la queja. Pero sí soy el primero en dar la cara. (...) Mantener a Gerardo Martino, yo soy el responsable”, reconoció.

¿Dónde vivía ‘Tata’ Martino cuando dirigía a la Selección Mexicana?

El presidente de la FMF negó que el entrenador argentino Gerardo Martino no vivía en México durante su etapa al frente del Tricolor y por eso acudió a pocos partidos de la Liga MX en los últimos dos años, como aseguró Fabián Estay, comentarista de Fox Sports México, .

“El ‘Tata’ vivía aquí (en México), vivía en Santa Fe. Cuanto tuvo el problema de la visión (desprendimiento de retina en un ojo), se quedó una etapa de recuperación en Argentina; luego le dio Covid y tuvo que extender la etapa. Pero él vivía aquí y las reuniones que teníamos él y yo las teníamos en su casa. Prácticamente éramos vecinos”, aseguró.

De Luisa admitió también en su conferencia de hace unos días que en el ciclo anterior faltó contar con un cuerpo técnico que conociera a profundidad al futbolista mexicano, que se involucrara con ellos y que generara confianza de ambas partes, además de no improvisar alineaciones en el Mundial.

Yon de Luisa niega autoritarismo de Azcárraga

Sobre la elección del nuevo director técnico de la Selección Mexicana, el mandamás de la FMF afirmó que será decisión de Jaime Ordiales, Rodrigo Ares de Parga y los integrantes del Comité de Selecciones Nacionales, no solo de Emilio Azcárraga Jean, dueño del Club América y de Televisa.

“Si fuera así, ¿por qué generamos un Comité? ¿De plano no tienen voz ni voto (los otros dueños)? Son empresarios exitosos. He estado en muchas asambleas. El voto del señor Azcárraga pesa igual que el de todos los demás. Me junté con los dueños, propuse la creación del Comité , pensando que tuviéramos esa pluralidad”.

Yon de Luisa comentó que para la Selección Mexicana buscan un perfil de entrenador que haya “levantando copas”, dirigido a diferentes equipos, pero sobre todo que conozca plenamente la Liga MX y a los jugadores mexicanos.