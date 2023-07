Inter Miami busca a Shakira y otros cantantes para la presentación de Messi

Faltan unos cuantos días para la ansiada presentación de Lionel Messi como jugador del Inter Miami de la MLS, para la cual su nuevo club prepara un gran evento en Florida, Estados Unidos.

Lionel Messi llegó este martes a Miami, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para iniciar su aventura en la Major League Soccer con la camiseta del Inter Miami.

Está previsto que Messi sea presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium a partir de las 20:00 horas locales.

Aficionados esperaron la llegada de Messi a Miami, el martes 11 de julio de 2023. (Rebecca Blackwell/AP)

Se rumora que la presentación de Messi con Inter Miami podría trasmitirse al medio tiempo de la final de la Copa Oro 2023 y contar con un pequeño show de Shakira, Bad Bunny o Maluma.

La cantante colombiana y los reguetoneros son algunos de los artistas que Inter Miami está tratando de alinear para la presentación oficial de Lionel Messi el domingo, asegura el reportero Franco Panizo.

“El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento”, apuntó el Inter Miami en un comunicado la pasada semana.

Messi promete dar el máximo con Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi avisó que no piensa relajarse pese a que la MLS no está entre las ligas de futbol más competitivas.

“Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar”, dijo Messi en una entrevista difundida por la Televisión Pública de Argentina. “Daré el máximo para mí y para mi nuevo club y seguir rindiendo al máximo nivel”.

La mudanza de Messi generó escepticismo entre algunos de sus fanáticos fuera de Estados Unidos por temor a que su nivel decaiga lejos de la máxima competencia en Europa.

“Estoy bien, estamos felices de la decisión que tomamos. Preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio”, afirmó Messi.

Hard Rock Café firma alianza con Messi para sándwich

El argentino Lionel Messi ya tiene un sándwich de pollo “estilo milanesa” con su nombre, que es su preferido y ya se puede degustar en todos locales del Hard Rock Café, informó este miércoles la firma internacional de hoteles, restaurantes y casinos.

Messi con su nuevo sándwich. (Instagram @leomessi)

El “Made For You by Leo Messi”, que está disponible también como parte del servicio en la habitación de algunos Hard Rock Hotels & Casinos, se inspira en uno de los platos típicos de Argentina y es uno de los favoritos del astro, quien es embajador global de Hard Rock International, con sede en Hollywood, en el sur de Florida.

“Estoy encantado de traer al mundo los sabores de mi país de origen con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa”, señaló Messi en un comunicado, en el que agrega que “no ha habido mejor socio que Hard Rock International para dar vida a esto”.

El sandwich de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado.

(Con información de AP y EFE)