Messi podría debutar con Inter Miami ante Cruz Azul en la Leagues Cup

Lionel Messi ha decidido continuar su carrera profesional con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y su debut con el club de David Beckham podría ser ante el Cruz Azul de México en la Leagues Cup de Concacaf.

El astro argentino no regresa al Barcelona y tampoco aceptará la oferta del Al Hilal de Arabia Saudita, confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los diarios Mundo Deportivo y Sport.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo.

Lionel Messi terminará formalmente su contrato con el Paris Saint-Germain el 30 de junio y sería libre de fichar con el Inter Miami e incorporarse al equipo.

El Club Internacional de Futbol Miami actualmente es último de la Conferencia Este de la MLS tras 16 partidos disputados (cinco triunfos y 11 derrotas).

¿Cuándo podría debutar Messi con Inter Miami?

A diferencia de las ligas europeas y de otras del mundo, la MLS no para durante junio y julio. Sin embargo, seguramente Messi se tomará unas semanas de vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami y debutar.

Por eso, es posible que Lionel Messi debute con Inter Miami en el partido inaugural de la nueva Leagues Cup contra Cruz Azul, el 21 de julio en el Drive Pink Stadium (con capacidad para 18 mil personas), si no juega antes en algún partido de la MLS.

Los boletos para el juego entre Inter Miami y Cruz Azul tenían un costo de 29 dólares (503 pesos mexicanos), pero tras la noticia del posible fichaje de Messi, aumentaron a 329 dólares (5 mil 712 pesos) y ya están agotados, según Ticketmaster. Algunos medios reportan que el partido podría cambiar a un estadio más grande.

La Leagues Cup 2023, la nueva competición reconocida por la Concacaf entre los 29 clubes de la MLS y los 18 de la Liga MX, al estilo Copa Mundial, se jugará del 21 de julio al 19 de agosto.

Messi tendrá como compañeros en el Inter Miami a dos mexicanos: el mediocampista Rodolfo Pizarro (exjugador de Rayados, Chivas y Pachuca) y el chihuahense Víctor Ulloa.