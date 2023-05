Muere ‘La Tota’ Carbajal: ‘Me quedo en México’, dijo el portero mexicano al rechazar al Real Madrid

Antonio ‘La Tota’ Carbajal, portero de la Selección Mexicana de futbol, falleció este martes 9 de mayo a los 93 años. A lo largo de su carrera, ‘La Tota’ fue el primer jugador en disputar cinco Copas del Mundo e incluso se ‘dio el lujo’ de ser de los futbolistas que rechazaron una oferta para jugar con el Real Madrid.

Así lo contó ‘La Tota’ en una entrevista concedida a Fox Sports México en junio de 2019, en la que señaló que Santiago Bernabéu, entonces presidente del Real Madrid, fue quien lo buscó para hacerle una oferta para unirse al cuadro merengue, donde años después Hugo Sánchez se convirtió en ídolo de los aficionados al equipo madridista.

“Don Santiago Bernabéu fue el que me invitó. Me habló por teléfono”, recordó el exportero de la Selección Mexicana.

Durante la llamada, ‘La Tota’ Carbajal le comentó a Santiago Bernabéu: ‘Si el futbol mexicano me dio la oportunidad para estar en una Olimpiada (Juegos Olímpicos), pues me quedo en el futbol mexicano y no me arrepiento, no me arrepiento’, declaró el exportero mexicano.

En aquella entrevista con Fox Sports México, ‘La Tota’ Carbajal también habló sobre los jugadores mexicanos que emigran al extranjero. “(Debería ser) como Rafa Márquez, como Hugo Sánchez, en los mejores equipos del mundo, con el debido respeto para los muchachos y equipos del exterior, son equipos de media tabla para abajo y si ya te decidiste jugar fuera, pues busca a los mejores, pero están en esos equipitos de medio pelo, pero es su vida, la respeto”, añadió.

¿En qué equipos jugó ‘La Tota’ Carbajal?

Antonio ‘La Tota’ Carbajal tuvo una larga carrera en el futbol; sin embargo, solo defendió dos playeras: la del Real Club España y el León. En el equipo de los ‘panzas verdes’ estuvo entre 1950 y 1966.

En su trayectoria como director técnico, ‘La Tota’ siempre será recordado en Morelia, equipo al que dirigió en la década de los 80 y a principios de los 90, por lo que se convirtió en un símbolo de la escuadra purépecha.

¿Quién fue ‘La Tota’ Carbajal?

Antonio Carbajal fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol como el mejor portero de la CONCACAF del siglo XX; sin embargo, él mismo reconoció que durante su niñez soñaba con ser delantero.

Carbajal nació el 7 de junio de 1929 y debutó con el Club Oviedo en 1942 y posteriormente fue vendido al Real Club España antes de destacar en la década de los 50 en el León, equipo con quienes consiguió dos campeonatos de liga (1951-52 y 1955-56).

Luego del retiro se desempeñó como entrenador en el León, cuya primera etapa fue en 1969 hasta ser sustituido por Rafael Albrecht.

Tras su paso por Unión de Curtidores regresa a León en 1978; entre 1979 y 1981 fue asistente del entrenador de la Selección de México y dirigió a Atletas Campesinos en la liguilla poco antes de salvar del descenso a Atlético Morelia.