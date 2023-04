Gancho al hígado: El golpe que hizo famoso a Julio César Chávez acaba con Ryan García

Este sábado el estadounidense Gervonta ‘Tank’ Davis venció por nocaut en siete asaltos a su compatriota Ryan García, de ascendencia mexicana, quien hasta ahora había estado invicto. La pelea era una de las más esperadas del 2023, terminó con un gancho al hígado.

‘Tank’ Davis se confirmó este sábado como uno de los mejores boxeadores libra por libra en la T-Mobile de Las Vegas y levantó la mano como candidato a convertirse en rey de la división ligera, llegó a 29 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut, y García sufrió su primer revés después de 23 triunfos, 19 por la vía rápida.

“Sabía lo que me iba a lanzar, lo habíamos estudiado; lo derribé con un tremendo golpe, pero pensé que se iba a levantar. Estoy muy emocionado”, dijo Davis.

En tanto García reconoció que este sábado su rival fue mejor y mereció ganar: “Estoy bien. ‘Tank’ es un gran boxeador. Me saco el sombrero ante él. Yo sé que dijimos muchas cosas antes de la pelea, pero él sabe cómo es la cosa y al final está todo bien. Fue un honor compartir el cuadrilátero con él y lo respeto mucho. Yo sé cómo es el negocio. Solamente quiero decirte, Tank, eres un buen hombre”.

¿Qué pasó en la pelea de Gervonta ‘Tank’ Davis vs. Ryan García?

El encuentro comenzó con García dominante con su ‘jab’ de izquierda, ante un Davis sin capacidad de respuesta en los primeros tres minutos de combate. En el segundo asalto, otra vez García llevó la iniciativa, inició un par de ataques en la media distancia y pareció poner en malas condiciones a Gervonta, pero a falta de un minuto, cuando Ryan parecía dominar la pelea, ‘Tank’ reaccionó y con un zurdazo lo envió a la lona.

Ryan García sufre una caída en el segundo asalto contra el estadounidense Gervonta Davis durante su pelea a 12 asaltos en el peso ligero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 22 de abril de 2023. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT).

En el tercer ‘round’ Davis llevó la iniciativa ante un García conservador. En el cuarto asalto, García recibió algunos golpes en los planos bajos de manos de un Gervonta con gran velocidad de manos y piernas. Davis se sintió cómodo desde atrás, García insistió con el ‘jab’, pero sacó poco provecho de su mayor alcance en el quinto, en el que Gervonta hizo buenos impactos en el último minuto y se burló con un baile en una esquina. ‘King Ry’ se vio mejor en el sexto, al castigar con par de ofensivas a un Davis, atento a los golpes de respuesta desde la media distancia. Ryan García salió a acortar la diferencia en contra en las tarjetas de los jueces; golpeó con su ‘swing’ de derecha, pero en el segundo minuto Gervonta metió un gran gancho al hígado. García demoró unos segundos en reaccionar, luego puso una rodilla en la lona, trató de levantarse, pero estaba liquidado.

RINGSIDE VIEW: Floyd Mayweather reacts to Gervonta Davis dropping Ryan Garcia in RD2 🤑 #DavisGarcia | #Boxingpic.twitter.com/VhUjV3WOdT — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 23, 2023

¿Qué pasa cuando recibes un gancho al hígado?

Al terminar la pelea Ryan García describió lo que sintió al recibir un gancho al hígado de ‘Tank’: “Simplemente me dio un buen golpe. No quiero poner excusas. No me pude recuperar, y punto. Se me escurrió y me dio un buen golpe al cuerpo. No podía respirar, y no me pude levantar. Quizás debí haberlo presionado un poco más cerca de las cuerdas. Lo respeté un poco de más, y creo que eso me costó caro”.

Un gancho al hígado, conocido como liver punch, volvió famoso al boxeador mexicano Julio César Chávez, con el cual lo consideraban letal sobre el cuadrilátero, pues enviaba a sus rivales a la lona como consecuencia del dolor hepático.

El estadounidense Gervonta Davis (d) reacciona tras noquear al estadounidense Ryan García durante su pelea a 12 asaltos en el peso ligero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 22 de abril de 2023. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Esta técnica se considera un golpe final debido al efecto que tiene en el contrincante, es tan doloroso por varios factores, según explica en un artículo de Mejor con salud el médico Diego Pereira:

Está en un espacio anatómico sin mucha protección ósea , ya que el hígado está cubierto solo en una parte por las costillas

, ya que el hígado está cubierto solo en una parte por las costillas Provoca un cuadro clínico llamado síncope vasovagal : según Mayo Clinic ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera desproporcionada ante ciertos factores, esto hace que baje abruptamente la presión arterial y la frecuencia cardiaca, hay menos flujo sanguíneo en el cerebro e incluso se pierde el conocimiento momentáneamente.

: según ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera desproporcionada ante ciertos factores, esto hace que baje abruptamente la presión arterial y la frecuencia cardiaca, hay menos flujo sanguíneo en el cerebro e incluso se pierde el conocimiento momentáneamente. La mayoría de las lesiones solo causa un hematoma y dolor que desaparece después de unas horas.

A veces hay síntomas graves si el hígado sufre lesiones en vasos sanguíneos y hay hemorragia. Si la lesión es severa, puede presentarse un shock hipovolémico que puede poner en riesgo la vida.

Con información de EFE.