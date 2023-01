Novak Djokovic tiene de ‘cliente’ a Tsitsipas; Así lo ha vencido 10 veces consecutivas

El serbio Novak Djokovic (4) se impuso una vez más al griego Stefanos Tsitsipas (3) en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) en dos horas y 56 minutos, e igualó al español Rafael Nadal con 22 títulos del Grand Slam.

Con la victoria, el balcánico le robó la primera posición del ranking ATP al también español Carlos Alcaraz y sumó su décimo Abierto de Australia.

También igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graff en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam; una lista liderada por la australiana Margaret Court con 24, y seguida por la estadounidense Serena Wiliams con 23.

Djokovic le toma la medida a Tsitsipas

Novak Djokovic disputó en el Abierto de Australia su final 33 de un grande, mientras que Tsitsipas estuvo en la segunda. Tsitsipas también perdió ante el serbio la ocasión anterior, en el Roland Garros de 2021, algo que ‘Nole’ no recordaba.

“¿Nunca ha jugado una final o me equivoco?”, preguntó el balcánico en la conferencia previa a la final. Tras el recordatorio de Roland Garros por parte de la prensa, Djokovic respondió: “Cierto. Me equivoqué”. A un pregunta sobre ese intercambio, Tsitsipas se hizo el desinteresado: “Yo tampoco me acuerdo”, replicó.

La otra final de Tsitsipas en uno de los cuatro grandes fue en Francia en 2021, cuando ganó las dos primeras mangas antes de desperdiciar su imponente ventaja y caer ante Djokovic en cinco sets.

“Fue la primera vez que remonté un 2-0 en una final de Grand Slam, era también su primera final. (Tsitsipas) Es uno de los chicos más interesantes del circuito, con su melena… Dejemos que gane el mejor jugador”, dijo ‘Nole’ sobre el griego en la previa.

Djokovic ahora ostenta una marca de 11-2 en los duelos ante Tsitsipas, incluidas 10 victorias en fila.

Enfrentamientos Djokovic vs. Tsitsipas

Australian Open 2023 / Final / Djokovic (6-3, 7-6, 7-6)

Nitto ATP Finals 2022 / Round Robin / Djokovic (6-4, 7-6)

ATP Masters 1000 Paris 2022 / Semifinal / Djokovic (6-2, 3-6, 7-6)

Astana 2022 / Final / Djokovic (6-3, 6-4)

ATP Masters 1000 Rome 2022 / Final / Djokovic (6-0, 7-6)

Roland Garros 2021 / Final / Djokovic (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4)

ATP Masters 1000 Rome 2021 / Cuartos / Djokovic (4-6, 7-5, 7-5)

Roland Garros 2020 / Semifinal / Djokovic (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1)

Dubai 2020 / Final / Djokovic (6-3, 6-4)

ATP Masters 1000 Paris 2019 / Cuartos / Djokovic (6-1, 6-2)

ATP Masters 1000 Shanghai / Cuartos / Tsitsipas (3-6, 7-5, 6-3)

ATP Masters 1000 Madrid / Final / Djokovic (6-3, 6-4)

ATP Masters 1000 Canada / Ronda 16 / Tsitsipas (6-3, 6-7, 6-3)

La mejor versión de Tsitsipas no pudo contra Djokovic

El griego Stefanos Tsitsipas (3), que se ha reencontrado con su mejor versión tras una temporada llena de dudas, no pudo ante el histórico Novak Djokovic.

“Estoy jugando un gran tenis, disfrutando conmigo mismo. No veo tantos bajones o negatividad, incluso aunque no funcionen las cosas. Estoy muy optimista, eso es algo que me faltaba en mi juego”, explicó Tsitsipas tras su victoria en cuatro sets frente al ruso Karen Khachanov en semifinales.

Aunque Djokovic lo venció en tres sets seguidos, no fue porque Tsitsipas jugó muy mal, salvo algunos fallos en los primeros compases que obedecieron más a la tensión de una final. Djokovic sencillamente estuvo intratable.

Demasiado preciso con sus golpes, con apenas 22 errores no forzados, 20 menos que su oponente. Más ágil y flexible al correr (salvo cuando, al desplazarse hacia su izquierda, Djokovic sufrió una caída). “Hice todo lo posible”, declaró Tsitsipas.

“Suena como un cliché, pero hay que aceptarlo de verdad. Siento que las cosas simplemente se han ido acomodando y sumando de algún modo, por alguna u otra razón”, comentó Djokovic sobre su lesión en la corva, los abucheos de algunos aficionados y la polémica de su padre por fotografiarse junto a un grupo que agitaba banderas de Rusia.

“Quiero decir, no es ideal estar en cierta situación o circunstancia cuando tienes que lidiar con todos estos otros factores externos que no son realmente necesarios durante un evento tan importante”, añadió el serbio.

“Sabía que contra Stefanos iba a ser un partido completamente diferente. He empezado bastante bien. Él fue mejor en el segundo set y tuvo sus oportunidades.”, concluyó el serbio, que ocupará la primera posición mundial a partir de la actualización de la lista ATP de este lunes.

“Tuve problemas manteniendo mi servicio en el inicio, y eso se notó. No diría que fueron los nervios. Estaba motivado de saltar a la pista y luchar por el número uno. Estaba ansioso por el partido y darme una oportunidad ahí fuera. No creo que haya ninguna razón por la que me debería afectar la derrota de hoy, es un paso adelante”, dijo Stefanos Tsitsipas.

(Con información de AP y EFE)