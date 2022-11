‘Checo’ y Verstappen ‘hacen las paces’ tras bronca en Brasil: ‘Todo se habló y quedó atrás’

Sergio ‘Checo’ Pérez ha reaparecido públicamente para tratar de suavizar la polémica con su compañero Max Verstappen, quien no obedeció la petición del equipo Red Bull Racing de cederle su posición en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

“Qué día el de ayer… Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el Safety Car. Ahora a enfocarnos en Abu Dhabi. Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”, publicó ‘Checo’ Pérez en Twitter.

¿Cómo fue la polémica entre ‘Checo’ y Verstappen en Brasil?

Verstappen y su compañero tuvieron un entredicho al final de la carrera. Pérez, quien lucha por el segundo puesto del campeonato con Charles Leclerc, marchaba sexto cuando fue desplazado por Verstappen cerca del final y acabó detrás suyo.

Por la radio del equipo se escuchó que Verstappen recibió la orden de permitir al mexicano terminar primero que él para facturar más puntos, pero el campeón no hizo caso.

“Ya se los dije. No me pidan eso otra vez. ¿Estamos claros sobre eso? Les di mis razones y sigo firme”, dijo Verstappen. Pérez no ocultó su fastidio por la radio: “Se nota quién es realmente”.

Leclerc entró cuarto en Interlagos y quedó empatado con ‘Checo’ Pérez al alcanzar los 290 puntos.

Finalizada la carrera, Pérez recordó que aportó mucho para que Verstappen derrotase a Hamilton en la disputa del pasado campeonato y en el que recién conquistó. “No entiendo por qué fue su reacción, si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Después de todo lo que he hecho por él, es un poco decepcionante para ser honesto. Estoy realmente sorprendido”, añadió.

El GP de Brasil fue la penúltima carrera de una temporada que bajará el telón en Abu Dhabi el próximo 20 de noviembre.

(Con información de AP)