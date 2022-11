The Race y otros medios critican a Verstappen por no ayudar a ‘Checo’ en Brasil; ‘Fue miope’

El pleito entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen fue uno de los momentos más destacados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y provocó que la prensa internacional se manifestara en contra del piloto neerlandés de Red Bull Racing.

La polémica surgió primero en la carrera sprint del día sábado cuando ‘Checo’ le pidió a su equipo que Verstappen le cediera su posición -para obtener un punto más de ventaja sobre Charles Leclerc en su competencia por el subcampeonato de pilotos-, pero no dieron la instrucción.

Esa misma situación se presentó en la carrera del domingo, aunque esta vez Red Bull sí dio la instrucción al piloto neerlandés de que se dejara rebasar por su coequipero, pero este se negó tajantemente. “Ya se los he dicho, así que no me lo vuelvan a pedir. ¿Está claro? Les di mis razones y las mantengo”, respondió ‘Mad Max’.

Prensa apoya a ‘Checo’ y critica a Verstappen

El conflicto de equipo entre Sergio Pérez y Max Verstappen provocó reacciones en la prensa internacional especializada. Varios medios criticaron la postura del bicampeón de F1, incluso el sitio británico The Race, uno de los que más ha cuestionado al mexicano.

Uno de los comentarios que más eco causaron fue el del piloto y analista Tom Coronel, quien dijo que el neerlandés le cobró al mexicano su choque intencional en el GP de Mónaco.

The Race

Verstappen: “Podría haber sido más paciente y tampoco se cubrió de gloria al ignorar las órdenes del equipo. Fue un movimiento miope de Verstappen porque está claro que Pérez ha perdido la fe en el equipo y en su compañero.

Se saldrá con la suya en el sentido de que es el centro del universo Red Bull y, en general, lo que es bueno para él, es bueno para el equipo. Pero necesitará la ayuda de Pérez de vez en cuando.

Cumplir con el orden del equipo habría demostrado a Pérez, Red Bull y al mundo en general que también puede jugar en equipo y habría tenido un costo tan mínimo para él. Esta habría sido una forma tan barata de ganar favores. Verstappen intercambió eso solo para probar un punto, en un equipo que ya es suyo, a un compañero de equipo que ya está subordinado”.

Checo: “Tuvo una buena primera etapa, llegando a la segunda posición gracias al choque entre Hamilton y Verstappen. Si bien no fue tan rápido como Verstappen, fue lo suficientemente rápido y tuvo la mala suerte de no obtener un mejor resultado.

Siempre ha respetado las órdenes del equipo incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Si cree que no tiene sentido para él estar en un equipo en el que corre el riesgo de ser socavado incluso cuando la asistencia no tiene un costo real para Verstappen, ¿por qué seguiría creyendo en ese espíritu? Ese es el riesgo que Verstappen ha creado innecesariamente”.

Motorbox

Verstappen: “No actuó como un hombre de equipo. Pasó a su compañero de equipo y no le devolvió su posición al final. Y decir que tanto su equipo como Pérez el año pasado le hicieron favores. Si es un campeón o no para actuar así, es tema de debate”.

Checo: “Durante toda la carrera o casi toda estuvo en el podio virtual. Al final fue afectado por la estrategia y el último Safety Car y se coló hasta la séptima posición, traicionado también por su compañero”.

Planet F1

Verstappen: “Después de que Pérez concedió su lugar para permitir un desafío a Alonso en las etapas finales, se negó a devolverlo, y esto es algo de lo que seguramente escucharemos mucho más en los próximos días, ya que Red Bull entró en modo defensivo. No fue una buena cara”.

Checo: “Corriendo en una posición de podio durante gran parte de la carrera, cayó hacia el final. También dio a conocer sus sentimientos hacia Verstappen cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en lo que hasta entonces había sido una relación armoniosa”.

Crash

Checo: “Cayó como una piedra tras el Safety Car mientras luchaba con sus neumáticos medios. Hasta ese momento, estaba en camino de terminar en un mediocre cuarto, destacando la falta de ritmo de Red Bull este fin de semana”.

OA Sport

Checo: “Parte con la clara intención de ganar, pero termina incluso séptimo. Nunca da la sensación de tener el ritmo adecuado para preocupar a George Russell, por lo que al final la estrategia lo “mutila”.