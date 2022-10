Balón de Oro 2022: Karim Benzema gana el premio como Mejor futbolista

Se cumplieron los pronósticos y el delantero francés Karim Benzema ganó el Balón de Oro de la temporada 2021-22 que entrega la prestigiosa revista France Football.

El ‘Gato’ Benzema, delantero del Real Madrid, se impuso en las votaciones al polaco Robert Lewandowski, al belga Kevin de Bruyne y al senegalés Sadio Mané.

Benzema recibió el galardón de manos de Zinedine Zidane, el último francés en ganarlo en 1998. “Es un honor, era un sueño de niño llegar al Balón de Oro”, dijo el ‘Gato’.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la Selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al futbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el francés.

“No hay edad, cada día más jugadores tras la treintena muestran ganas de mejorar. Me entreno más que los otros y eso me ha permitido que tras los 30 me ha permitido mantenerme, siempre con el sueño tras la cabeza, lo que me ha permitido mejorar”, mencionó Benzema.

Todos los premiados en el Balón de Oro

La revista France Football también entregó otros premios en diferentes categorías, entre los que destacan el Balón de Oro femenil y el Premio Kopa.

Balón de Oro Femenil

Alexia Putellas Alexia Putellas ganó su segundo Balón de Oro. (FOTO: EFE)

La española Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, por lo que se convierte en la primera jugadora que repite en el galardón creado en 2018. La delantera del Barcelona fue campeona de la liga española y finalista de la Champions League.

Trofeo Kopa

Gavi es una de las nuevas joyas del Barcelona. (FOTO: EFE)

Gavi, del Barcelona, se alzó con el trofeo Kopa, que designa al mejor jugador sub-21 de la pasada temporada. El centrocampista español de 18 años se convierte en el cuarto jugador que recibe este reconocimiento (Pedri, Kylian Mbappé y Matthijs de Ligt los anteriores), creado en 2018.

Premio Sócrates

Sadio Mané ha donado dinero a su natal Senegal. (FOTO: EFE)

El senegalés Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich) se convirtió en el primer jugador en ganar el trofeo Sócrates, creado por la revista France Football para recompensar la acción social fuera del terreno de juego de un futbolista. El delantero africano ha donado dinero a su país para construir escuelas y hospitales.

Trofeo Gerd Müller

Lewandowski tuvo una gran temporada con Bayern antes de marcharse al Barcelona. (FOTO: EFE)

El delantero polaco Robert Lewandowski recibió el Trofeo Gerd Müller al mejor goleador de la pasada temporada, en la que marco 41 tantos para el Bayern Múnich. “Gerd ha sido nuestra fuente de inspiración, siempre he querido acercarme a él, lograr sus objetivos”, comentó ‘Lewa’.

Trofeo Lev Yashin

Courtois Courtois ganó La Liga y la Champions. (FOTO: EFE)

El belga Thibaut Courtois ganó el trofeo Yashin, que designa al mejor portero de la temporada. El guardameta del Real Madrid conquistó la liga española y la Champions. Se convierte así en el tercero (Alisson Becker y Gianluiggi Donnarumma) en conseguir este galardón creado en 2019.

Club de la temporada

El Manchester City, campeón de la Premier League, se impuso al Real Madrid, campeón de Europa, como el mejor equipo de la temporada.

Ganadores del Balón de Oro

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los máximos galardonados del Balón de Oro con siete y cinco, respectivamente; les siguen el francés Michel Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten con tres. En la categoría femenil se entrega desde 2010 (en 2016 y 2017 la FIFA dio el premio The Best).

