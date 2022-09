GP de Italia: ‘Tifosi’ abuchean a Max Verstappen en plena entrevista tras ganar en Monza

Max Verstappen conquistó este Monza por primera vez y se llevó el Gran Premio de Italia por delante del hombre de la ‘pole’, el monegasco Charles Leclerc, quien no pudo brindar un triunfo a los tifosi, testigos de las remontadas del vigente campeón.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, que cuenta los días para proclamarse bicampeón del mundo, consolidó su dominio esta temporada en una pista en la que nunca había subido al podio, ante un Leclerc que salía primero por octava ocasión este año y que tuvo que conformarse con la segunda posición, con el británico George Russell en el tercer lugar. El mexicano Sergio ‘Checo Pérez terminó sexto.

La carrera acabó con el coche de seguridad, sin tiempo para ser relanzada, tras un problema mecánico del auto del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), en la vuelta 47 de 53.

Verstappen es abucheado por los tifosi

El neerlandés Max Verstappen no pudo ocultar su alegría tras una “gran carrera” en la que disfrutó y consiguió subir por primera vez y en lo más alto al podio del Gran Premio de Italia, casa de la escudería italiana Ferrari, por lo cual recibió abucheos desde las gradas.

“Tuvimos una gran carrera, fuimos los más rápidos con todos los compuestos [de neumáticos]. La degradación fue muy buena, así que tuvimos un coche muy bueno y pudimos controlar la diferencia al final, hasta que salió el coche de seguridad y desafortunadamente no pudimos tener una resalida”, comentó sobre la pista mientras algunos aficionados tifosi lo abucheaban.

“Disfruté del pilotaje aunque hizo calor. Fue un gran día para nosotros. Al final llegó”, dijo el piloto de Red Bull Racing en alusión a su primer podio en Monza al tiempo que aún se escuchaban de fondo los abucheos.

El abucheo de los tifosi de Ferrari a Max Verstappen.

Lecler lamenta no darle el triunfo a los tifosi

El monegasco Charles Leclerc lamentó no haber podido ganar este domingo el Gran Premio de Italia, en el que salía primero y que acabó segundo, por detrás de Max Verstappen.

“Fue frustrante terminar así. Me hubiera gustado terminar compitiendo, pero estábamos segundos por lo que habíamos hecho antes. Es una pena el segundo lugar porque me hubiera gustado ganar delante de los tifosi, pero no fue posible”, confesó a pie de pista a la conclusión de la carrera de Monza.

Tras la última parada de esta campaña en Europa, el campeonato de Fórmula 1 continuará en Asia con la disputa del Gran Premio de Singapur del 30 de septiembre al 2 de octubre.