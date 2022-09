‘Checo’ Pérez en el GP de Italia: Este es el problema que arruinó su carrera

Otra carrera sin podio por culpa de la fiabilidad de su auto padeció Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Italia, que ganó su compañero Max Verstappen, y en el que tuvo que remontar desde la última posición.

‘Checo’ Pérez inició la carrera desde la posición 13 por una penalización por cambio de su motor combustión interna, a pesar de que en la clasificación del sábado consiguió el cuarto mejor tiempo.

El arranque del piloto mexicano de Red Bull Racing no fue bueno, pues perdió dos posiciones y cayó a la 15. Luego, apenas en la vuelta 8, ‘Checo’ tuvo que ingresar a pits para cambio de neumáticos porque uno comenzó a emitir humo, pero el problema persistió.

“Fue una carrera muy complicada, tuve que tomar muchas precauciones desde la vuelta 1, luego de ahí el neumático delantero derecho se empezó a sobrecalentar bastante y tuve que parar muy temprano, estaba en llamas. Tuve que hace unas tres o cuatro vueltas para poner los frenos en temperatura y poder empujar, eso nos arruinó la carrera”, comentó para Fox Sports México.

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS! 🚨



Checo Pérez tiene problemas con su auto luego de pasar a pits.



El mexicano tuvo inconvenientes con la llanta derecha. #F1xFOX pic.twitter.com/2gBYylveb1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2022

Además de lidiar con los inconvenientes de su RB18, el piloto tapatío tuvo que afrontar las circunstancias normales de la carrera, como lo fue la aparición del safety car en las últimas vueltas, justo después de que entró a pits por segunda vez, lo cual alteró su estrategia de stint.

“No me preguntaron. Hubo muy poca comunicación, prácticamente me llamaron a pits. En ese momento el equipo tenía más información que yo, creo que estaría más cerca de [Lewis] Hamilton al final si no llegaba el safety car, pero llegó y perdimos la posición”, explicó.

Perez Mendoza considera que si hubiera alargado un poco más el uso de sus neumáticos, podía terminar quinto y no sexto en Monza, aunque tampoco sabían que la carrera terminaría con safety car en pista.

“Al final yo creo que llegaba con neumático duro, podría haber terminado por delante de Hamilton, pero también pensábamos que podíamos recuperar si no llegaba el safety car, entonces fue una pena, todo se nos complicó hoy”, dijo.

Sergio Pérez admite que no ha tenido buenos fines de semana y tendrá que “resetear” para el próximo Gran Premio de Singapur, pues no solo perdió el segundo lugar de la clasificación en el campeonato de pilotos, sino que ahora tiene cerca a George Russell