Cristiano Ronaldo niega saludo a Carragher en plena transmisión del Manchester-Liverpool

Cristiano Ronaldo ha vuelto a protagonizar otra polémica al ignorar al exfutbolista Jamie Carragher antes del partido que Manchester United ganó 2-1 al Liverpool en la jornada 3 de la Premier League, en medio de protestas contra los dueños del club.

Jadon Sancho (16′) y Marcus Rashford (53′) anotaron los goles del United para conseguir una victoria que debe reducir la presión que ya asfixiaba al nuevo técnico Erik ten Hag. El neerlandés mandó un claro mensaje con su once titular, dejando en la banca al astro Cristiano Ronaldo en medio de los rumores de que quiere salir del club. Mohamed Salah descontó (81′), pero el Liverpool sigue sin ganar en el arranque de la liga.

El partido estuvo precedido por airadas protestas de miles de aficionados, hastiados con el rumbo y actual situación del club con sus dueños de los últimos años, la familia Glazer, a quienes pidieron vender al club después de los rumores del interés de Elon Musk.

Cristiano Ronaldo niega saludo a Carragher

Antes del partido entre Manchester United y Liverpool, Cristiano Ronaldo interrumpió su calentamiento en la cancha y se acercó a los exfutbolistas Gary Neville, Roy Keane y Jamie Carragher, quienes ahora son comentaristas de Sky Sports Inglaterra.

“¿Quieres hablar con todos nosotros?”, le preguntó el presentador David Jones, mientras el portugués saludaba a todos, menos a Carragher. “Tal vez más tarde”, respondió CR7. “Linda conversación contigo. Totalmente en blanco”, añadió Jones entre las risas de sus compañeros.

“Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, dijo Carragher hace unos días. Pues aquí está la reacción del portugués, pasando de saludarlo en directo pic.twitter.com/aibEw5ZpIL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 22, 2022

¿Por qué Cristiano Ronaldo no saludó a Carragher?

Jamie Carragher ha sido uno de los más críticos a Cristiano Ronaldo en los últimos años. Recientemente, el exfutbolista del Liverpool comentó en una entrevista que ningún club quiere ahora al portugués, incluso el United, luego de que fue ofrecido a PSG, Bayern Munich y Borussia Dortmund, pero lo rechazaron.

“Siempre pensé que su vuelta [al United] fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren”, comentó para Sky Bet. “Y creo que si le preguntas a Erik ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano en este momento”.

Carragher reconoció que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia, pero opinó que lo mejor para el Manchester es deshacerse de él —luego de los rumores de que podría intercambiarlo con Napoli por el mexicano Hirving ‘Chucky Lozano— si no quiere seguir en el club porque no disputará la Champions League ni tiene plantilla suficiente para competir por la Premier League.

(Con información de AP)