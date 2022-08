Trofeo Joan Gamper: ¿Dónde y cuándo ver Barcelona vs. Pumas en vivo?

Ha llegado el día de ver a los Pumas de la UNAM, con Dani Alves, enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou de España por el tradicional Trofeo Joan Gamper.

El club universitario fue finalmente el único que aceptó disputar este partido ante los blaugranas después de que Fiorentina y Atlas declinaron la invitación debido a sus apretadas agendas.

Por si el partido no fuera suficientemente atractivo para algunos, como ingrediente especial tendrá la presentación oficial del delantero polaco Robert Lewandowski ante su nueva afición y en búsqueda de su primer gol como blaugrana.

También será el regreso de Dani Alves al Camp Nou, donde jugó con Barcelona en dos etapas (2008-2016 y 2022). “Al final la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida; me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme. Me sacaron (del Barcelona) por la puerta de atrás la penúltima vez, esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato”, comentó a TUDN.

Pumas se convertirá en el primer club mexicano en disputar los trofeos Santiago Bernabéu (contra Real Madrid) y Joan Gamper y podría ser el primero del mundo en ganar ambos ante los clubes más importantes de España.

¿Qué es el Trofeo Joan Gamper?

El Joan Gamper es un trofeo que se entrega en partido amistoso entre el Barcelona y un club invitado de España o de otro país. Marca, además, el inicio formal de una nueva temporada para el club español y se disputa antes del arranque de La Liga.

El Trofeo Joan Gamper se realiza una vez al año desde 1966 y lleva el nombre del suizo Hans-Max Gamper Haessig, quien fundó, presidió y jugó con los clubes de futbol FC Zúrich y FC Barcelona.

¿Dónde y cuándo ver el Barcelona vs Pumas?

Barcelona y Pumas disputarán el Trofeo Joan Gamper este domingo 7 de agosto a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión en México será a través de la plataforma de streaming ViX, pero algunos medios reportan que Televisa analiza transmitir el partido también en señal abierta en el Canal 2 de Las Estrellas.

Trofeo Joan Gamper