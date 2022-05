El City ‘sacude’ mercado de fichajes: llega a acuerdo para firmar a Haaland

El Manchester City confirmó este martes un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar al futbolista noruego Erling Haaland.

El jugador, aún en las filas del Borussia Dortmund, se incorporará al City el próximo 1 de julio de 2022.

Los rumores en torno a la llegada del futbolista noruego al City comenzaron a resonar en días previos, sin embargo ante la interrogante a Pep Guardiola acerca del tema el técnico respondió a medios que no podía hablar acerca del asunto.

“Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene”, dijo Guardiola sobre el contexto del mercado de fichajes.

Por otra parte, el entrenador mencionó que ninguno de los dos clubes le habían otorgado autorización para hacer adelantos acerca de esta posibilidad.

“El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por una cuestión legal; ya platicaremos, apuntó en conferencia de prensa.

En relación con algunos términos legales para el traspaso de Haaland, el Manchester City tendrá que pagar la cláusula de rescisión del noruego, cuyo monto asciende a los 70 millones de euros.

Asimismo solventará un sueldo de más de 20 millones de euros, cantidad libre de impuestos.

En semanas anteriores el Manchester City se enfrentó contra el Real Madrid en las semifinales de la Champions; sin embargo en el partido de vuelta, el equipo español eliminó a los británicos con un marcador 3-1.

¿Quién es Erling Haaland?

El futbolista noruego es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Actualmente se desempeña en el Borussia Dortmund.

Halaand comenzó su formación como futbolista en la academia del Bryne FK a la edad de cinco años.

En 2018 comenzó su proyección internacional en el Red Bull Salzburgo, club que anunció su fichaje en agosto de ese año.

A finales de 2019, Erling se consagró cuando ingresó al Borussia Dortmund, con el que firmó un contrato de cuatro años y medio y que será rescindido este 2022 para concretar el ‘salto’ al City.