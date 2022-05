Simeone explica por qué Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid en el derbi español

El Atlético de Madrid recibirá este domingo al campeón de LaLiga Santander, el Real Madrid, pero no le harán el pasillo a los jugadores en el derbi que se celebrará en la cancha del estadio Wanda Metropolitano por respeto a la afición que los apoya en cada temporada.

El técnico argentino Diego Simeone explicó que en su país no se utiliza esta técnica para felicitar al último campeón. “Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros”, argumentó.

En cambio, prefieren enfocarse en lograr un buen resultado ya que aún tienen pendiente su clasificación a la Liga de Campeones, por lo que les restan “cuatro finales”, ya que actualmente se posicionan como el cuarto lugar.

“Sabemos que va a ser durísimo hasta el final. Nosotros estaremos ahí en esa búsqueda de un objetivo que es prioritario claramente por el club. En nuestra planificación anual está y ojalá podamos cumplirlo viviendo partido a partido. Lo que nos interesa y nos ocupa absolutamente es el resultado”, abundó quien dirige su encuentro número 36 contra los merengues.

Asimismo, aseguró que llegan concentrados y de la mejor manera a este partido, con ilusión y ganas de hacerle daño a su rival que no cambiará su estructura ni su propuesta, aunque tal vez sí su alineación titular luego de clasificar a la final de la Champions League.

“Muchas veces nos encontramos con un rival muy fuerte y lo seguimos viendo en el día a día de hoy, la fortaleza que tiene su equipo. Siempre es emocionante enfrentarse a un rival importante como el Madrid y ni más ni menos después de salir campeón”, agregó.

La respuesta del Real Madrid

Luego de darse a conocer que los jugadores no serán reconocidos en la cancha como dicta la costumbre, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, le restó importancia a la decisión previo al clásico de la ciudad española y aseguró que su respeto a sus rivales no cambiará independientemente si hacen o no el pasillo.

“Los italianos no están acostumbrados a esto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, lo que siente y tenemos que respetarlo. Es un club vecino y amigo, al que respetamos mucho a sus jugadores, a su entrenador y a su afición. Si lo hacen bien, si no lo hacen no pasa nada. Respetamos todo lo que hagan”, confió.

*Con información de EFE.