Canelo enciende la pelea vs. Bivol: ‘Estoy listo y soy fuerte, quiero hacer historia’

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrentará este fin de semana al ruso Dmitry Bivol por el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, y aseguró que si lo vence podrá aparecer en los libros de historia del deporte.

Álvarez, de 31 años, llega confiado luego de conquistar en 2019 el título contra otro ruso, Sergey ‘Krusher’ Kovalev. El también empresario subirá por segunda vez en su carrera a la división semicompleta de 175 libras después de convertirse en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras) de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional, el Consejo Mundial y la AMB.

¿Cómo llega el ‘Canelo’ a esta pelea?

Para ‘Canelo’, uno de sus propósitos es ser reconocido como uno de los mejores de su tiempo. “Me gustan esa clase de retos, solo quiero hacer historia y esta clase de retos me pondrán en los libros de historia del boxeo. Me siento vivo cuando tengo estos tipos de retos. Respeto las habilidades boxísticas de Bivol, pero es mi momento y me siento en el punto más alto en mi carrera”, contó en rueda de prensa previo al combate de este sábado.

Con un récord de 57 triunfos, 39 de ellos por nocaut, así como una derrota y dos empates es como llega preparado el jalisciense. Sin embargo, Bivol está invicto en sus últimas 19 peleas, 11 de ellas conseguidas por la vía rápida, y en su última subida al ring, en diciembre pasado, retuvo su cetro de la AMB al derrotar por decisión unánime a su compatriota Umar Salamov.

“Dmitry es un buen peleador, lo sabemos. Pero nos entrenamos. Tiene muchas habilidades, experiencia en nivel amateur, es un campeón sólido en las 175 libras, pero sé que estoy listo, confío en mis habilidades y sé lo fuerte que soy. Sé que Bivol lo dará todo y me gusta eso, porque lo único que quiero es brindar una gran pelea y poner todo en los libros de la historia, una buena pelea estará ahí”, agregó.

*Con información de EFE.