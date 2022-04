‘No es fácil manejar emociones’: Cristiano Ronaldo es investigado por agredir a aficionado

Al salir del Goodison Park, en Inglaterra, luego de que su equipo fuera derrotado, Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, fue captado al tener un percance con un aficionado, por lo que ahora es investigado por la policía.

Este sábado, el Manchester United enfrentó una derrota contra Everton con un marcador 0-1, la octava de la temporada en Premier League; cuando el equipo salía del estadio fue rodeado por aficionados, en un video que circula en redes sociales se observa que aparentemente Ronaldo arrancó el teléfono celular de la mano de un aficionado.

La madre del niño afectado lo acusa de lesiones y la fuerza policial de Liverpool busca testigos tras la difusión de imágenes en las redes sociales luego del partido.

“Cuando los jugadores se retiraban del campo alrededor de las 2:30 de la tarde, se informó que un niño fue agredido por uno de los integrantes del equipo visitante cuando salían del campo”, dijo la policía de Merseyside el domingo. “Las investigaciones están en curso y los agentes están trabajando actualmente con Everton para revisar las imágenes de CCTV (video) y se esfuerza extensamente en busca de testigos para establecer si se ha cometido un delito”.

En una entrevista con el diario británico Liverpool Echo, Sarah Kelly comentó que su hijo de 14 años estaba grabando la salida de los jugadores, Cristiano Ronaldo pasó, sangraba de la pierna, “con un temperamento terrible”, “le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso”. Asimismo, compartió con el medio la fotografía del golpe.

También agregó que su hijo tiene autismo y dispraxia, el incidente lo conmocionó y desanimó.

De acuerdo con información de EFE, el Manchester United ha abierto una investigación a Cristiano Ronaldo por el video.

Cristiano Ronaldo se disculpa

Luego de la polémica, el astro portugués escribió una publicación en redes sociales donde ofrece disculpas:

“Nunca es fácil manejar las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre hay que ser respetuoso, paciente y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el deporte rey. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de deportividad y juego limpio”.

El United retrocedió al séptimo lugar y seis puntos detrás de los cuatro puestos de dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Con información de AP y EFE.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022