Oribe Peralta anuncia su retiro del futbol; ‘¡valen oro!’, dice a sus seguidores

Oribe Peralta, una de las últimas figuras del futbol mexicano, tomó la decisión de colgar los botínes después de casi 20 años como jugador profesional, donde conquistó varios trofeos, entre ellos, el más destacado, la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Peralta dio a conocer la triste noticia que lo alejará, de ahora en adelante, del terreno de juego, que le dio tantas glorias y aprendizajes desde sus inicios hasta su final con el equipo de las Chivas.

“19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y sobre todo de agradecerles a ustedes, mi afición, y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. ¡Valen Oro!”, se lee en el comunicado.

19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y sobre todo de agradecerles a ustedes, mi afición, y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. ¡Valen Oro!

Sin lugar a dudas uno de los más polémicos, queridos y reconocidos deportistas de los últimos tiempos dejó en claro que está agradecido con su público, pues siempre lo alentaron en cada uno de los momentos que necesitó de ellos.

Peralta Morones, que nació en Torreón Coahuila, festeja su cumpleños número 38 con una noticia no tan grata para él y mucho menos para sus fans, pues al tomar dicha decisión, nos deja un hueco importante en el tapete verde.

Mañana es mi cumpleaños y quiero aprovechar esa fecha tan especial para mí para compartir con ustedes noticias sobre mi futuro futbolístico.



Mañana es mi cumpleaños y quiero aprovechar esa fecha tan especial para mí para compartir con ustedes noticias sobre mi futuro futbolístico.

Nos vemos aquí: 12 deEnero a las 12:12 PM con todos los detalles.

Trayectoria

Un diamante en el futbol como lo fue ‘cepillo’ Peralta no es fácil de encontrar, pues sus inicios no fueron nada agradables ya que, en su momento, antes de iniciar su mejor etapa como profesional, pensó en dejar el deporte que más amaba, debido a que no le salían las cosas como él quería.

Con tan solo 13 años, Oribe fue a buscar la oportunidad dentro de su barrio con el equipo de Los Vagos, donde tiempo después y gracias a sus cualidades en el tapete verde, ya en preparatoria, se le abrieron las puertas con el club La Partida para jugar contra otros municipios.

El CESIFUT (Centro de Sinergia Futbolista) le dio la bienvenida, pero con poco tiempo dentro del complejo se fracturó la tibia y peroné, cuestión que lo alejó durante casi un año de las canchas. Después tuvo la oportunidad de ser visto por el director técnico Oscar Ruggeri, quien lo llevó a Guadalajara para probarse, aunque no tuvo suerte.

Monarcas, Morelia, para el 2003, le dio la oportunidad de defender sus colores y debutar como jugador profesional en la Liga MX, nada más y nada menos que contra el América. Un año después, León lo fichó hasta el 2004, cuando Monterrey se fijó en él y le dio una oferta, nada despreciable, al cuadro felino.

Tal parece que el destino quería que jugara con el ‘Rebaño Sagrado’, sí o sí, pues fue en el 2005 cuando los tapatíos negociaron su participación con Rayados para ser parte de la plantilla que apostaría por el campeonato internacional de la Copa Libertadores.

Un año después, su primera etapa como elemento de Santos comenzó a escribirse, pues fue con los laguneros cuando su nivel futbolístico amenazó para convertirse en uno de los próximos ídolos de la redonda azteca.

Para el 2009, los ya extintos Jaguares de Chiapas le ofrecieron ingresar a sus filas, siendo parte fundamental de la escuadra que en esos momentos era una de las llamadas sorpresas dentro del campeonato local, pues peleaba los primeros puestos de la tabla general.

Segunda etapa con Santos

La segunda y no menos importante oportunidad llegó desde Torreón, pues un entonces decaído club necesitaba de un goleador que le diera oportunidad de sobresalir, situación que logró al dejar en el banco a Matías Vuoso, quien en esos momentos era uno de los preferidos del público lagunero.

Su constancia y profesionalismo le dio con el tiempo la titularidad indiscutible y eso provocó que en la capital, el equipo más ganador de la Liga MX, América, se fijara en él y comenzara una de sus mejores etapas como profesional.

#ModoGuerrero siempre!! ya que es una forma de enfrentar la vida.

Feliz aniversario!

@ClubSantos

El ídolo Águila

El destino le había marcado y dejado claro que con las Chivas no logaría hacer nada importante dentro del futbol, pero en la capital, las Águilas, harían que se enamorara de su historia, donde con poco tiempo se convirtió en uno de los futbolistas más queridos y vanagloriados del club.

El 13 de mayo del 2014 el conjunto azulcrema anunció su llegada, luego de negociar a la figura por 10 millones de dólares, suma nada despreciable para un equipo como Santos que, con el correr del tiempo, ha sabido ser la ‘minita de oro’ del club azulcrema, pues varios elementos que llegan a Coapa cuentan con etiqueta verdiblanca.

En su primera campaña con el América tuvo la oportunidad de consagrarse dentro del torneo Apertura 2014; sin dejar de lado los nueve goles que consiguió para ayudar a levantar el tan cotizado trofeo.

Cuatro años después y tras consagrarse en las filas de la institución, la noche mágina e inolvidable del 16 de diciembre de 2018 frente al Cruz Azul nunca se borrará de su mente, pues fue cuando levantó, de la mano del entonces portero Moisés Muñoz, el campeonato más llamativo de los últimos años en la redonda azteca.

Selección Nacional

Sin lugar a dudas el llamado al combinado azteca es uno de los mayores premios que cualquier jugador pueda llegar a tener, pues el representar a tu país en diversos campeonatos internacionales no es nada fácil y, mucho menos, cuando existe competencia.

Con el combinado tricolor, Oribe Peralta tuvo la oportunidad de conseguir un total de cuatro títulos: Juegos Panamericanos 2011, Juegos Olímpicos 2012, Copa Oro 2015 y Copa Concacaf 2015.

Esto nos refleja un número nada despreciable con el tricolor que, desde el 2011 que fue llamado por primera vez hasta su última participación en el 2018, el ‘cepillo’ registra 88 juegos defendiendo los colores de México y, un total, de 36 goles.

Su adiós con Chivas

La última oportunidad como jugador profesional se dio con Chivas, club que lo tuvo en dos partes de sus etapas pero nunca lo aprovecharon, por lo que al final, le brindaron un contrato que fue escandaloso, debido a que llegaba del América depués de no recuperar su nivel tras varias lesiones.

Con el conjunto tapatío únicamente consiguió dos goles en sus últimos días como profesional: frente a Correcaminos en la Copa MX y ante el San Luis Potosí (de penal) en la Liga MX.

Dato: Oribe Peralta tuvo la oportunidad de ser convocado para disputar en dos Copas del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018.