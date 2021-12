¿Otra vez? Héctor Herrera vuelve a dar positivo a COVID

Vaya que el COVID-19 no deja en paz a la sociedad mundial, ya que dia a día, desafortunadamente, los casos son mayores y la forma de para el virus parece no estar funcionando. Ahora y por segunda ocasión el futbolista Héctor Herrera no pasó la prueba PCR que realizó el equipo por lo que fue aislado.

Junto con el mexicano, cuatros elementos del Atlético de Madrid también ingresaron a la lista de contagiados: Diego Simeone, Koke Resurrección, Antoine Griezmann y João Félix, mismos que fueron separados de inmediato de la plantilla para evitar que se propague el bicho.

Por medio de un comunicado expuesto en las redes sociales oficiales del conjunto rojiblanco se dio a conocer la noticia donde se revelaron a los “destacados cinco casos positivos en las pruebas”, por lo que tendrán que volver a ser evaluados para regresar a los entrenamientos.

“Tras el parón liguero, toda la plantilla y miembros del cuerpo técnico de nuestro primer equipo se sometieron a pruebas PCR, según marca el protocolo de LaLiga, en las que Simeone, Koke, Griezmann, Herrera y João Félix han dado positivo por COVID-19″, sigue. “Todos ellos se encuentran asintomáticos y aislados en sus respectivos domicilios, cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias.”

El entrenador Simeone, Herrera y Félix ya había estado inmiscuidos en este tema, pues en la temporada pasada cuando se les hicieron los estudios el trío fue detectado con coronavirus por lo que en su momento se les dieron los protocolos a seguir para rehabilitarse y evitar que su estado de salud empeore.

Los ‘colchoneros’ volverán a la actividad el próximo fin de semana, correspondiente a la jornada 19 de la liga española, donde tendrán cita frente al conjunto del Rayo Vallecano en el estadio Wanda Metropolitano, mismo que cuenta con capacidad para albergar hasta un total de 70 mil espectadores.