‘No pasa nada si lloras’: Canelo le da una lección de vida a su hijo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es conocido por ser un deportista con un gran corazón y mantener una gran relación con su familia, a quienes siempre procura y busca brindar el mejor de los ejemplos.

Prueba de ello es que recientemente dio una gran lección de vida a su hijo Saúl Adiel, quien lo ha acompañado a algunas de sus prácticas previas a la pelea que disputará mañana contra Caleb Plant.

Esto se dio a conocer gracias un video que circula en redes sociales; el pugilista realizaba con ShowTime Sports otro capítulo de su ardua preparación para la pelea de este 6 de noviembre. Saúl Adiel miraba a su papá con gran admiración cuando al parecer el Canelo se cae.

Impresionado por ello, el pequeño se acerca al cuadrilátero para hacerle notar a su famoso padre que se había caído y no había llorado a pesar del duro golpe que se dio. En cuanto vio esa escena, Eddy Reynoso, entrenador del boxeador, le dijo que ‘los boxeadores no lloran’.

Sin embargo, quien es considerado como uno de los mejores mejores boxeadores del mundo pausó unos instantes su entrenamiento para ofrecerle al pequeño una gran lección:

“Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada si lloras. No importa. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, no pasa nada”, le dijo el Canelo a su hijo.

Adicionalmente en ShowTime Sports podemos apreciar que el ‘Canelo’ comparte con el programa el deseo de su hijo por ser boxeador igual que él, aunque no le agrada tanto la idea pues él preferiría que su hijo se dedicara a otra cosa.

“Pues dice que quiere ser boxeador, todos los días me está viendo en YouTube, viendo como peleo. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo qué podemos hacer. Ya veremos, está chico, ya veremos”, platicó Canelo con ShowTime Sports.