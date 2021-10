CDMX quiere que la F1 no sea ‘elitista’; bajarán precios para el GP de México

Los amantes de la Fórmula 1 saben que cuando el Gran Premio llega a México el desembolsar una cierta cantidad para ingresar a las tres fechas del certamen no es nada sencillo para muchas personas, por lo que hay una propuesta del Director del Instituto de Deporte, quien busca reducir el costo del boletaje a partir del siguiente año.

Por medio de una entrevista a ESPN, Javier Hidalgo, reconoció que ya han surgido pláticas en torno a este espectáculo, pues a lo largo de la historia ha sido, preferente, para gente con recursos económicos amplios, por lo que reducir el costo haría que más aficionados tengan la posibilidad de obtener su boleto.

“Sí es un tema y tenemos a un diputado que es papá (Antonio Pérez Garibay) de uno de los pilotos más reconocidos en el mundo (Checo Pérez). Su papá ha defendido todo esto muy bien y nos interesa que la gente viva estos eventos y no sea elitista, que solo unos cuantos puedan acceder, pero tendremos una reunión con la Secretaria de Turismo y Desarrollo para evaluar todo esto”, fueron las primeras impresiones del mandatario.

Javier Hidalgo no dejó de lado la importancia de este evento y lo que sucede en torno al mismo, ya que no olvida que aun nos encontramos en tiempo de pandemia, por lo que el circuito deberá tener sus medidas de restricción, a pesar de que se colocaron más espacios para que ingrese más gente.

¡Gran trabajo de todo el equipo! Hoy fue la carrera más larga de mi vida. ¡toda la energía que me dieron hoy en la pista me ayudó a concretar este resultado!

Nos vemos en casa, no tengo duda que haremos vibrar ese autódromo como nunca. ¡Gracias!#USGP pic.twitter.com/8wGcRgDzwH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 25, 2021

“Ahorita el Autódromo está abierto para la bicicleta, bici de ruta, pero lo que aprecié es que colocaron más gradas y no habrá restricciones, porque será evento masivo. Se espera una cantidad nunca antes vista en para este evento. No quiero decir número preciso para no equivocarme, pero hay más gradas a lo que se tenía. Esto fue para tener más espacio, pero ahora que llegamos al semáforo verde, pues es para que la gente pueda asistir. No sé si esto bajará los precios, porque sería encomiable para ser más accesible, pero sí puedo decir que habrá mayor cupo que en anteriores eventos”, sentenció.